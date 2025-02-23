Η Greenpeace δικάζεται κατηγορούμενη από τον όμιλο Energy Transfer για υποκίνηση βίας και δυσφήμηση

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του σχεδίου Dakota Access Pipeline στην Βόρεια Ντακότα, η μη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace δικάζεται κατηγορούμενη από τον όμιλο Energy Transfer για υποκίνηση βίας και δυσφήμηση. Η δίκη ξεκινά αύριο στο Μάνταν της Βόρειας Ντακότα και, αν καταδικασθεί, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο 300 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Αν η Energy Transfer επιτύχει την επιδίκαση υψηλής αποζημίωσης στην Greenpeace, αυτό θα ενθαρρύνει και άλλες επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε αντίστοιχες ενέργειες στη δικαιοσύνη και θα αποθαρρύνει σημαντικά τα κινήματα διαμαρτυρίας», προειδοποιεί ο Michael Gerrard, καθηγητής του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Columbia αναδεικνύοντας τη σημασία της δίκης που θα διαρκέσει πέντε εβδομάδες.

Στο επίκεντρο αυτής της δικαστικής διαμάχης, οι διαδηλώσεις της περιόδου 2016-2017 στη Βόρεια Ντακότα κατά του σχεδίου Dakota Access Pipeline της Energy Transfer για την κατασκευή τμήματος πετρελαιαγωγού, που θα περνούσε μέσα από την γη της αυτόχθονης φυλής των Σιού του Standing Rock και από τους ιερούς τους τόπους απειλώντας και τις πηγές τους του πόσιμου νερού. Οι διαδηλώσεις κατέληξαν σε εκατοντάδες συλλήψεις και τραυματισμούς.

Το σχέδιο Dakota Access Pipeline ενεργοποιήθηκε ξανά κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ενέργειες της Greenpeace στο Standing Rock ήταν ειρηνικές, νόμιμες και σύμφωνες με τις αξίες μας (...) Ημασταν σύμμαχοι και σε καμία περίπτωση διοργανωτές», δήλωσε η Σούσμα Ραμάν της Greenpeace USA. «Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες προσπαθούν να φιμώσουν την Greenpeace και το κίνημα στο σύνολό του».

Η οργάνωση προβάλλει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και βεβαιώνει ότι η υπόθεση έχει όλα τα χαρακτηριστικά της «καταχρηστικής διαδικασίας» με στόχο τη φίμωση κάθε κριτικής.

Η Energy Transfer απαντά ότι η μήνυση κατά της Greenpeace αφορά την παραβίαση του νόμου εκ μέρους της περιβαλλοντικής οργάνωσης και δεν αφορά την ελευθερία της έκφρασης.

Το 2019, η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη είχε απορρίψει την προσφυγή της Energy Transfer κατά πολλών περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων περιλαμβανομένης της Greenpeace. Στη συνέχεια, ο όμιλος προσέφυγε στην δικαιοσύνη της Βόρειας Ντακότα.

Η Greenpeace από την πλευρά της έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη της Ολλανδίας, όπου βρίσκεται η έδρα της οργάνωσης, κατά της Energy Transfer επικαλούμενη την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση των καταχρηστικών διαδικασιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.