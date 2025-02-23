Άνδρας οπλισμένος με πιστόλι πήρε ομήρους μέσα σε νοσοκομείο στην Πενσιλβάνια χθες Σάββατο, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει αστυνομικό και τραυματίσει άλλους 5 ανθρώπους και κατόπιν πέσει νεκρός όταν επενέβησαν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο ένοπλος μπήκε στο νοσοκομείο UPMC Memorial στην Υόρκη, στην πολιτεία Πενσιλβάνια (βορειοανατολικά), και κατευθύνθηκε απευθείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου πήρε ομήρους μέλη του προσωπικού, εξήγησε ο επικεφαλής της εισαγγελίας της κομητείας της Υόρκης, ο Τιμ Μπάρκερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού και επιστάτης τραυματίστηκαν από τα πυρά του, ενώ γιατρός τραυματίστηκε ελαφρά όταν σφαίρα πέρα ξυστά από το σώμα του.

Κατόπιν, ο ύποπτος και αστυνομικοί αντάλλαξαν πυρά σε διάδρομο, όπου πήγε ο ένοπλος κρατώντας σαν ασπίδα γυναίκα, μέλος του προσωπικού, με τα χέρια της δεμένα, πρόσθεσε ο κ. Μπάρκερ.

Ο Άντριου Ντουάρτε, αστυνομικός, σκοτώθηκε από τα πυρά του ενόπλου, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ακόμη δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν — είναι σε σταθερή κατάσταση, όπως και η νοσηλεύτρια και ο επιστάτης.

Ο κυβερνήτης Τζος Σαπίρο επισκέφθηκε το νοσοκομείο μετά το τραγικό επεισόδιο και εξήρε τον αστυνομικό Ντουάρτε και τους συναδέλφους του διότι έσωσαν ζωές άλλων. «Εδώ στην κομητεία της Υόρκης σήμερα είδαμε το καλύτερο και το χειρότερο της ανθρωπότητας», δήλωσε στον Τύπο.

Ο ύποπτος, που σύμφωνα με τις αρχές ήταν 49 ετών και ονομαζόταν Νταϊοτζένις Αρκέιντζελ-Ορτίς, είχε επικοινωνήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα με τη ΜΕΘ, για «κάποιο άλλο πρόσωπο», σύμφωνα με τον επικεφαλής της εισαγγελίας Μπάρκερ. Πρόσθεσε πως δεν έχει ακόμη περισσότερα στοιχεία για το πιθανό κίνητρο του χθεσινού επεισοδίου.

Πηγή: skai.gr

