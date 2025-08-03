Η φοιτήτρια από την Γάζα που κατηγορήθηκε για αντισημιτικές αναρτήσεις αναγκάστηκε να φύγει από τη Γαλλία

Η υπότροφος φοιτήτρια από τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία επρόκειτο να φοιτήσει στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών - Λιλ (Sciences Po Lille) πριν από την ανακάλυψη αντισημιτικών της αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, αναχώρησε από τη Γαλλία για το Κατάρ, ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό τόνισε τον απαράδεκτο χαρακτήρα των αναρτήσεων που έγιναν πριν από την είσοδο στο γαλλικό έδαφος της κας Νουρ Ατααλάχ, φοιτήτριας από την Γάζα. Η κα Ατααλάχ δεν μπορούσε να παραμείνει στην γαλλική επικράτεια. Εγκατέλειψε τη Γαλλία σήμερα για το Κατάρ όπου θα συνεχίσει τις σπουδές της», γράφει σε ανακοίνωση του το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η νεαρή γυναίκα ήταν κάτοχος φοιτητικής βίζας και είχε υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος που προορίζεται για τους φοιτητές της Λωρίδας της Γάζας. Εφθασε στη Γαλλία τις 11 Ιουλίου, σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή.

Ομως η ανακάλυψη αναρτήσεων με τις οποίες ζητούσε τον φόνο Εβραίων στα κοινωνικά δίκτυα τα δύο τελευταία χρόνια, και οι οποίες στο μεταξύ είχαν σβηστεί, προκάλεσε την ακύρωση της εγγραφής στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, την έναρξη δικαστικής έρευνας για υποστήριξη της τρομοκρατίας και άλλη έρευνα για να διαπιστωθεί για ποιον λόγο οι επίμαχες αναρτήσεις δεν είχαν εντοπισθεί εκ των προτέρων.

Η έντονη πολεμική που δημιούργησε η υπόθεση οδήγησαν στον Ζαν-Νοέλ Μπαρό να ανακοινώσει την Παρασκευή ότι η Γαλλία παγώνει όλα τα προγράμματα απομάκρυνσης κατοίκων της Γάζας μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας σχετικά με τα κενά που εμπόδισαν τον εντοπισμό των αναρτήσεων.

Το υπουργείο Εξωτερικών δεν έδωσε στοιχεία για τον αριθμό των κατοίκων της Γάζας τους οποίους αφορά η απόφαση του υπουργού Εξωτερικών.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών έδωσε τη διαβεβαίωση ότι επιπλέον έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν στα προφίλ όλων όσοι έχουν ήδη εισέλθει στην Γαλλία.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η Γαλλία έχει υποδεχθεί εκατοντάδες κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα στο έδαφός της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.