Επίθεση με δύο ρουκέτες κατά του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης η Χαμάς.

Σύμφωνα με αναφορές από πολίτες, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις, ωστόσο οι δύο ρουκέτες έπεσαν στη θαλάσσια περιοχή, ανοιχτά της παραλίας που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης, δίχως να προκαλέσουν προβλήματα.

Η επίθεση δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τις ισραηλινές αρχές και για τον λόγο αυτό δεν ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, έγκειται στο γεγονός ότι ανάλογη επίθεση είχε πολύ καιρό να καταγραφεί από τη Χαμάς και εν πολλοίς δείχνει ότι διαθέτει ακόμα την ικανότητα να στοχεύσει και να πλήξει στόχους στην πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

