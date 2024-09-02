Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία είναι «πιο θετική» σε σχέση με τις προοπτικές να λάβει την έγκριση από τους δυτικούς της συμμάχους να πραγματοποιεί μεγάλης εμβέλειας επιθέσεις σε στόχους εντός της Ρωσίας.

«Για σήμερα, μόνο να επιτρέψει - δεν είναι επίσης αρκετό», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σχοφ στη νοτιοανατολική πόλη της Ουκρανίας, Ζαπορίζια.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να διαθέσουν όπλα για τέτοιου είδους πλήγματα.

Οι νέες εκκλήσεις Ζελένσκι προς τους δυτικούς έρχονται καθώς οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Σκούσνε στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Φιλορώσοι μπλόγκερ δηλώνουν ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προελαύνουν σε δύο πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας

Οι ρωσικές δυνάμεις μάχονται στις πόλεις Σελιντόβ και Ουκραΐνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανέφεραν οι Φιλορώσοι μπλόγκερ τη Δευτέρα, καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας προσπαθούν να σπάσουν μέρος της αμυντικής γραμμής της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

