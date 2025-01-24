Μέλη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης συνέλαβαν μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα, αλλά και Αμερικανούς πολίτες σε επιδρομή που πραγματοποίησαν σε επιχείρηση στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσι χθες, Πέμπτη, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επεσήμανε ότι την ίδια ημέρα συνελήφθησαν 538 «εγκληματίες παράνομοι μετανάστες».

Η επιδρομή στην πιο πολυπληθή πόλη του Νιου Τζέρσι, την οποία ο δήμαρχός της Ρας Μπαράκα έχει χαρακτηρίσει «πόλη καταφύγιο» που προστατεύει τους μετανάστες, πραγματοποιήθηκε αφού ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε να απελάσει εκατομμύρια μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα παράτυπα.

Ο Τραμπ έχει υπογράψει σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων από τη Δευτέρα, όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, με στόχο να πατάξει την παράτυπη μετανάστευση. Παράλληλα έχει υιοθετήσει μέτρα που προβλέπουν την τιμωρία των αξιωματούχων που αντιστέκονται στην εφαρμογή της νέας πολιτικής.

Στην επιδρομή, που πραγματοποίησαν στο Νιούαρκ τα μέλη της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ΙCE), δεν παρουσίασαν ένταλμα προτού προχωρήσουν στη σύλληψη «κατοίκων χωρίς νόμιμα έγγραφα, αλλά και πολιτών», κατήγγειλε ο Μπαράκα σε ανακοίνωσή του.

«Ένας από τους ανθρώπους που συνελήφθησαν είναι Αμερικανός βετεράνος του στρατού ο οποίος υποβλήθηκε στην ταπείνωση να αμφισβητήσουν την αυθεντικότητα των στρατιωτικών του εγγράφων», πρόσθεσε ο δήμαρχος του Νιούαρκ.

Σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της ICE επεσήμανε ότι τα μέλη της υπηρεσίας «ενδέχεται να συναντήσουν Αμερικανούς πολίτες στο πλαίσιο του έργου τους επί του πεδίου και ενδέχεται να τους ζητήσουν έγγραφα προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους», εξηγώντας ότι αυτό συνέβη και στην επιδρομή στο Νιούαρκ.

Ο Μπαράκα τόνισε ότι η επιδρομή παραβίασε τα δικαιώματα των πολιτών. «Το Νιούαρκ δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια την ώρα που οι άνθρωποι τρομοκρατούνται παρανόμως», υπογράμμισε.

538 συλλήψεις την Πέμπτη

Στο μεταξύ, σε ανάρτησή της στο Χ, η Κάρολαϊν Λίβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνέλαβε 538 ανθρώπους την Πέμπτη, χαρακτηρίζοντάς τους όλους «εγκληματίες παράνομους μετανάστες».

Η ίδια πρόσθεσε ότι μεταξύ αυτών βρίσκονται μέλη μιας συμμορίας από φυλακή της Βενεζουέλας και άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, ενώ σημείωσε ότι «εκατοντάδες» από τους συλληφθέντες απελάθηκαν με αεροσκάφη του στρατού.

Η Λίβιτ δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις.

Σειρά μελετών έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι μετανάστες δεν διαπράττουν περισσότερα εγκλήματα από τους Αμερικανούς πολίτες ενώ, σύμφωνα με άλλες έρευνες, οι μετανάστες που βρίσκονται παράτυπα στις ΗΠΑ επίσης δεν διαπράττουν μεγαλύτερο αριθμό εγκλημάτων από τους Αμερικανούς.

Ο Μπαράκα είναι ένας από τους πρώτους τοπικούς αξιωματούχους στις ΗΠΑ που εξέδωσε ανακοίνωση για μια συγκεκριμένη επιδρομή των αρχών με στόχο μετανάστες μετά την ορκωμοσία Τραμπ.

Το 2017 ο Μπαράκα είχε ανακοινώσει ότι το Νιούαρκ θα είναι «πόλη καταφύγιο», δηλαδή θα ακολουθεί πολιτικές που προστατεύουν τους μετανάστες, ενώ ήταν σφοδρός επικριτής της μεταναστευτικής πολιτικής του Ρεπουμπλικάνου στη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Από τους περίπου 11 εκατομμύρια μετανάστες χωρίς έγγραφα που ζούσαν το 2022 στις ΗΠΑ και είτε δεν διέθεταν επίσημα έγγραφα είτε βρίσκονταν στη χώρα με προσωρινό καθεστώς περίπου το 44% ζούσε σε πολιτείες «καταφύγια».

Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι μετανάστες που ζούσαν σε πόλεις ή κομητείες «καταφύγια» σε πολιτείες που δεν έχουν υιοθετήσει την πολιτική αυτή, όπως το Νέο Μεξικό.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μέλη της ICE συνέλαβαν σε πόλεις «καταφύγια» -- μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσι-- σχεδόν 500 παράτυπους μετανάστες που καταζητούνταν για διάφορα εγκλήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν προχθές, Τετάρτη, και χθες, Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

