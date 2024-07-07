Η Χαμάς δέχεται να διαπραγματευθεί για την τύχη των ομήρων και την απελευθέρωση παλαιστινίων κρατουμένων εν τη απουσία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος του κινήματος που διοικεί την Λωρίδα της Γάζας.

«Η Χαμάς απαιτούσε την συμφωνία του Ισραήλ για μία καθολική και μόνιμη κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για διαπραγμάτευση», είπε. «Αυτό το σημείο ξεπεράστηκε αφού οι μεσολαβητές δεσμεύθηκαν ότι όσο οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, η κατάπαυση του πυρός θα παραμένει σε ισχύ».

«Η Χαμάς υπαναχώρησε ως προς τον όρο που είχε θέσει για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και δέχθηκε την έναρξη διαπραγματεύσεων», επέμεινε το στέλεχος του κινήματος την ώρα που ενισχύονται οι μεσολαβητικές προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Χαμάς πληροφόρησε τους μεσολαβητές ότι προσβλέπει σε τρία στάδια: αρχικά, στην είσοδο στην Γάζα 400 φορτηγών μεταφοράς βοήθειας καθημερινά, στην συνέχεια στην αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον διάδρομο της Φιλαδελφείας και το συνοριακό πέρασμα της Ράφα και στην τελική φάση στην πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ισραηλινών, αν θέλουν επίτευξη συμφωνίας αυτή πιθανότατα θα επιτευχθεί», δήλωσε ο αξιωματούχος της Χαμάς πιθανολογώντας ότι οι συνομιλίες θα διαρκέσουν «από δύο έως τρεις εβδομάδες», «αν το Ισραήλ δεν μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις όπως στο παρελθόν».

Στο Κάιρο, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News TV μετέδωσε επικαλούμενο υψηλά ιστάμενη πηγή ότι ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς θα επισκεφθεί αυτήν την εβδομάδα την αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με άλλη πηγή, ο επικεφαλής της CIA θα ταξιδέψει επίσης αυτήν την εβδομάδα στο Κατάρ. Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει ισραηλινή αντιπροσωπεία το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με το Al Qahera News TV που διατηρεί στενές σχέσεις με τις αιγυπτιακές κυβερνητικές υπηρεσίες.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς πάντως δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη ορισθεί ημερομηνία για την μετάβαση αντιπροσωπείας της Χαμάς στην Αίγυπτο. Κάνοντας λόγο για «μεγάλες προσπάθειες» εκ μέρους της Τουρκίας, δήλωσε ότι υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Χαμάς επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα την Τουρκία για συνομιλίες.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ισραηλινή αντιπροσωπεία θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα για συνομιλίες με τους καταριανούς μεσολαβητές και τονίστηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές με την Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

