Πρώτο και στον β’ γύρο των εκλογών έρχεται το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, Εθνική Συσπείρωση, η οποία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει 200 έδρες, αριθμός ωστόσο που απέχει αρκετά από τις 289 έδρες που απαιτούνται για να κερδίσει απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τα exit polls της βελγικής La Libre. Η συμμαχία των αριστερών του Νέου Λαϊκού Μετώπου έρχεται δεύτερη, με 170 έδρες, ενώ ακολουθεί η συμμαχία του Μακρόν Ensemble, η οποία φαίνεται να συγκεντρώνει 140 έδρες. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι Ρεπουμπλικανοί του Ερίκ Σιοτί με 60 έδρες.

Σύμφωνα με ένα πρώτο exit poll από τη δημοσκοπική εταιρεία Ipsos, η Εθνική Συσπείρωση αναμένεται να καταλάβει την πρώτη θέση με 228 έδρες, δεύτερο έρχεται το Νέο Λαϊκό Μέτωπο με 161 έδρες, στην τρίτη θέση βρίσκεται το Ensemble του Εμανουέλ Μακρόν με 124 έδρες ενώ οι Ρεπουμπλικανοί εκτιμάται ότι θα κερδίσουν 50 έδρες.

Παράλληλα, η τελική εκτίμηση του αποτελέσματος αναμένεται να είναι δύσκολη λόγω της απόκλισης που παρουσιάζουν διαφορετικά exit polls, καθώς σύμφωνα με νεότερη πρόβλεψη που δημοσιεύει η La Libre, ο αριθμός των εδρών που συγκεντρώνει το κόμμα της Μαρίν Λεπέν είναι ακόμη μικρότερος. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα η Εθνική Συσπείρωση εκτιμάται ότι θα κερδίσει 130 έως 160 έδρες, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο κυμαίνεται από τις 180 έως τις 210 έδρες, ο συνασπισμός του Μακρόν συγκεντρώνει 150 έως 170 έδρες ενώ οι Ρεπουμπλικανοί έρχονται τέταρτοι με 68 έως 74 έδρες.

Ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό δείχνει το exit poll της Opinionway που φέρνουν την Εθνική Συσπείρωση στην τρίτη θέση με 130 έως 160 έδρες, πίσω από τον συνασπισμό του Εμανουέλ Μακρόν, που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 160 έως 180 έδρες, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται το Νέο Λαϊκό Μέτωπο με 180 έως 210 έδρες.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Συσπείρωση και οι σύμμαχοί του στον πρώτο γύρο έλαβαν το 33% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ το αριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο ήρθε δεύτερο με 28%. Ο κεντρώος συνασπισμός του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έλαβε το 20% των ψήφων, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Το ποσοστό συμμετοχής στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών έφτασε το 59,71% την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, έναντι 59,39% την ίδια ώρα στον πρώτο γύρο, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από τις βουλευτικές εκλογές του 1981 (61,4%), που ακολούθησαν την εκλογή του Φρανσουά Μιτεράν.

