Ένας Ρώσος αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επίδειξης της αστυνομίας της Μόσχας. Στο βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό κανάλι BAZA, διακρίνεται ένα περιπολικό, που κινείται με τις δύο ρόδες στον αέρα, να καταπλακώνει αστυνομικό.

Η υγεία του αστυνομικού, που ευτυχώς φορούσε ένα είδος προστατευτικού κράνος, δεν έχει γίνει γνωστή.



Πηγή: skai.gr

