Μόσχα: Η στιγμή που περιπολικό καταπλακώνει αστυνομικό σε επίδειξη της ρωσικής αστυνομίας – Δείτε βίντεο 

Στο βίντεο διακρίνεται ένα περιπολικό, που κινείται με τις δύο ρόδες στον αέρα, να καταπλακώνει αστυνομικό

Μόσχα: Ένας τραυματίας σε ασκήσεις ακριβείας της ρωσικής αστυνομίας – Δείτε βίντεο 

Ένας Ρώσος αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επίδειξης της αστυνομίας της Μόσχας. Στο βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό κανάλι BAZA, διακρίνεται ένα περιπολικό, που κινείται με τις δύο ρόδες στον αέρα, να καταπλακώνει αστυνομικό.

Η υγεία του αστυνομικού, που ευτυχώς φορούσε ένα είδος προστατευτικού κράνος, δεν έχει γίνει γνωστή. 
 

