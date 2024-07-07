Κινητοποιήσεις, που στοχεύουν στο να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση προκειμένου να συνάψει μια συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων, πραγματοποιούνται σήμερα σε ολόκληρο το Ισραήλ, με τους διαδηλωτές να κλείνουν δρόμους και να συγκεντρώνονται έξω από σπίτια υπουργών.

Οι διαδηλώσεις άρχισαν στις 06:29 το πρωί τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, ακριβώς τη χρονική στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, όπως μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις κατέκλυσαν τους δρόμους, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία εν ώρα αιχμής σε μεγάλους οδικούς άξονες σε ολόκληρη τη χώρα. Έβαλαν φωτιά σε λάστιχα αυτοκινήτων στην κεντρική λεωφόρο που συνδέει το Τελ Αβίβ με την Ιερουσαλήμ, προτού η αστυνομία ανοίξει τον δρόμο.

Μικρές ομάδες διαδηλωτών, που κρατούσαν μεγάφωνα και πανό, συγκεντρώθηκαν επίσης έξω από τις κατοικίες υπουργών και βουλευτών του κυβερνητικού συνασπισμού.

«Πλήρης αποτυχία! Πλήρης αποτυχία!», φώναζαν διαδηλωτές έξω από το σπίτι του υπουργού Ρον Ντέρμερ, στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Χθες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν και πάλι καλώντας την κυβέρνηση να εξασφαλίσει μια συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς προκειμένου να διευκολύνει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Στο Τελ Αβίβ, το πλήθος φώναζε: «Συμφωνία Τώρα!», σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του dpa στο σημείο.

Στο περιθώριο της κινητοποίησης, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία προχώρησε σε συλλήψεις, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Στο κιμπούτζ Ορ Χάνερ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, οι διαδηλωτές κρέμασαν ένα μαύρο μπαλόνι για κάθε άνθρωπο που σκοτώθηκε στην επίθεση και ένα κίτρινο μπαλόνι για κάθε όμηρο που παραμένει κρατούμενος στη Γάζα.

Ορισμένοι Ισραηλινοί διαφωνούν με τα αιτήματα των διαδηλωτών και ασκούν, από την πλευρά τους, πιέσεις στον επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης Μπενιαμίν Νετανιάχου να απορρίψει μια συμφωνία και να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εωσότου επιτευχθούν όλοι οι στόχοι της χώρας.

Οι προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας για τους ομήρους μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα, έπειτα από εννέα μήνες πολέμου, φαίνεται να έχουν αναθερμανθεί τις τελευταίες ημέρες, με αξιωματούχους να εκφράζουν αισιοδοξία, όμως να επισημαίνουν πως υπάρχουν ακόμη διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας λένε πως περισσότεροι από 38.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις που ξεκίνησε το Ισραήλ ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, όπου 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 250 απήχθησαν, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

