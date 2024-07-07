Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οχυρώνονται τα μαγαζιά στη Γαλλία υπό τον φόβο βίαιων επεισοδίων το βράδυ των εκλογών (Βίντεο & φωτογραφίες)

Παράλληλα κανάλια ακροδεξιών μοιράζεται λίστα με αποψινές συγκεντρώσεις αντιεξουσιαστών και ακροαριστερών με ενθάρρυνση για πιθανές αντισυγκεντρώσεις

Παρίσι

Eν όψει των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα το βράδυ, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, αρκετά πολυκαταστήματα έχουν ενισχύσει την προστασία τους καθώς εκφράζονται φόβοι για βανδαλισμούς.

Παράλληλα, η ανησυχία εντείνεται, καθώς σε κανάλια ακροδεξιών μοιράζεται λίστα με αποψινές συγκεντρώσεις αντιεξουσιαστών και ακροαριστερών με ενθάρρυνση για πιθανές αντισυγκεντρώσεις όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Παρίσι Θανάσης Γκαβός. Στα ακροδεξιά κανάλια δίνονται οδηγίες για επιθέσεις. 

Παρίσι

Παρίσι

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανίν δήλωσε ότι 30.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί για το βράδυ των εκλογών, συμπεριλαμβανομένων 5.000 εντός και γύρω από το Παρίσι.

Παρίσι

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Γκάμπριελ Ατάλ προέτρεψε όλους τους πολιτικούς ηγέτες να ζητήσουν από τους ψηφοφόρους τους να μην εμπλακούν σε βίαια επεισόδια καθώς αρχίζουν να έρχονται τα αποτελέσματα.

Παρίσι

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εκλογές στη Γαλλία μαγαζιά επεισόδια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark