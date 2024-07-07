Eν όψει των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα το βράδυ, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, αρκετά πολυκαταστήματα έχουν ενισχύσει την προστασία τους καθώς εκφράζονται φόβοι για βανδαλισμούς.

PARIS ELECTIONS: Paris shops secure their premises before the second round of elections today. pic.twitter.com/NiW0ggse1T July 7, 2024

Shops all over France are setting up barricades bracing for far-left extremist riots as Marine Le Pen's party is expected to win.



The far-left are a threat to democracy.pic.twitter.com/jYWOSVRgnF — PeterSweden (@PeterSweden7) July 7, 2024

Παράλληλα, η ανησυχία εντείνεται, καθώς σε κανάλια ακροδεξιών μοιράζεται λίστα με αποψινές συγκεντρώσεις αντιεξουσιαστών και ακροαριστερών με ενθάρρυνση για πιθανές αντισυγκεντρώσεις όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Παρίσι Θανάσης Γκαβός. Στα ακροδεξιά κανάλια δίνονται οδηγίες για επιθέσεις.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανίν δήλωσε ότι 30.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί για το βράδυ των εκλογών, συμπεριλαμβανομένων 5.000 εντός και γύρω από το Παρίσι.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Γκάμπριελ Ατάλ προέτρεψε όλους τους πολιτικούς ηγέτες να ζητήσουν από τους ψηφοφόρους τους να μην εμπλακούν σε βίαια επεισόδια καθώς αρχίζουν να έρχονται τα αποτελέσματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.