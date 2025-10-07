Ο Στίβεν Κινγκ (Stephen King), ένας από τους διασημότερους συγγραφείς βιβλίων θρίλερ και τρόμου, είναι ο πιο «απαγορευμένος» συγγραφέας που είναι πιο πιθανόν να λογοκριθεί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με νέα έκθεση για τις απαγορεύσεις βιβλίων του PEN America (Ένωση Συγγραφέων Αμερικής).

Η έκθεση «Banned in the USA» παρακολουθεί περισσότερες από 6.800 περιπτώσεις βιβλίων που αποσύρθηκαν προσωρινά ή μόνιμα για το σχολικό έτος 2024-2025.

Τα βιβλία του Στίβεν Κινγκ λογοκρίθηκαν 206 φορές, σύμφωνα με την PEN America, με το "Carrie" και το "The Stand" να είναι μεταξύ των 87 έργων του που επηρεάστηκαν.

Το πιο απαγορευμένο έργο συγγραφέα ήταν το δυστοπικό κλασικό έργο του Άντονι Μπέρτζες από τη δεκαετία του 1960, "A Clockwork Orange", για το οποίο η PEN διαπίστωσε 23 απομακρύνσεις.

Άλλα βιβλία και συγγραφείς που αντιμετώπισαν εκτεταμένους περιορισμούς ήταν το "Sold" της Πατρίσια Μακόρμικ, το "Forever" της Τζούντι Μπλουμ και το "Breathless" της Τζένιφερ Νίβεν, καθώς και πολλά έργα της Σάρα Τζ. Μάας και της Τζόντι Πικόουλτ, σύμφωνα με δημοσίευμα του THR.

«Οι λόγοι που αναφέρονται συχνά για την απόσυρση ενός βιβλίου περιλαμβάνουν θέματα ΛΟΑΤΚΙ+, απεικονίσεις φυλής και αποσπάσματα με βία και σεξουαλική βία. Μια συνεχιζόμενη τάση που διαπιστώνει η PEN έχει μόνο ενταθεί: Χιλιάδες βιβλία αποσύρθηκαν από τα ράφια εν αναμονή κοινοτικής, πολιτικής ή νομικής πίεσης και όχι ως απάντηση σε μια άμεση απειλή. «Αυτό λειτουργεί ως μια μορφή "υπακοής εκ των προτέρων"», αναφέρει η έκθεση, «που έχει τις ρίζες του στον φόβο ή απλώς στην επιθυμία αποφυγής θεμάτων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αμφιλεγόμενα».

Ο νέος αριθμός είναι μειωμένος σε σύγκριση με το χρονικό διάστημα 2023-2024, όταν απαγορεύθηκαν περισσότερα από 10.000 βιβλία, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερος από τα επίπεδα πριν από λίγα χρόνια, όταν η Ένωση δεν έβλεπε καν την ανάγκη να συντάξει έκθεση.

Περίπου το 80% των απαγορεύσεων προήλθαν από μόλις τρεις πολιτείες που έχουν θεσπίσει ή επιχειρήσει να θεσπίσουν νόμους που ζητούν την απομάκρυνση βιβλίων που θεωρούνται απαράδεκτα - Φλόριντα, Τέξας και Τενεσί.

Εν τω μεταξύ, η PEN America διαπίστωσε ελάχιστες ή καθόλου περιπτώσεις απομάκρυνσης βιβλίων σε αρκετές άλλες πολιτείες, με το Ιλινόις, το Μέριλαντ και το Νιου Τζέρσεϊ μεταξύ εκείνων με νόμους που περιορίζουν την εξουσία των σχολικών και δημόσιων βιβλιοθηκών να αποσύρουν βιβλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.