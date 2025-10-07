Η αστυνομία της Τανζανίας ανακοίνωσε ότι ερευνά αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ένας πρώην πρέσβης και στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος της αφρικανικής χώρας, που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε επικριτή της κυβέρνησης, έχει απαχθεί. Τα μέλη της οικογένειάς του ισχυρίζονται ότι απήχθη βίαια μέσα από το σπίτι του.

Αρκετοί επικριτές της κυβέρνησης της προέδρου Σαμία Σουλούχου Χασάν, η οποία θα διεκδικήσει την επανεκλογή της στις 29 Οκτωβρίου, έχουν εξαφανιστεί από πέρυσι, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγέλλουν μια εκστρατεία απαγωγών.

Ο Χάμφρεϊ Πολεπόλε, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του πρέσβη στην Κούβα τον Ιούλιο και έκτοτε έχει κατ’ επανάληψη και με σκληρό τρόπο επικρίνει το κυβερνών κόμμα της Τανζανίας, εξαφανίστηκε από το σπίτι του στην εμπορική πρωτεύουσα Νταρ ες Σαλάαμ νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όπως δήλωσε στο Reuters ο αδελφός του, Γκόντφρεϊ Πολεπόλε.

«Η κεντρική πόρτα του σπιτιού ήταν σπασμένη, όπως και η πόρτα της κρεβατοκάμαρας», είπε. «Υπήρχε πολύ αίμα από το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, και τα ίχνη αίματος συνέχιζαν ακόμη και έξω, προς την πύλη».

Η Χασάν, η οποία είχε δεχθεί επαίνους όταν ανέλαβε την εξουσία το 2021 επειδή χαλάρωσε την καταστολή πολιτικών αντιπάλων που ήταν έντονη επί του προκατόχου της, είχε διατάξει πέρυσι έρευνα για τις αναφορές περί απαγωγών, ωστόσο τα επίσημα πορίσματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γκέρσον Μσιγκουά δεν απάντησε άμεσα σε τηλεφωνική κλήση ή μήνυμα για σχολιασμό.

Σε ανακοίνωσή της στις 29 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση απέρριψε τις καταγγελίες της Human Rights Watch ότι καταστέλλει τους επικριτές της ενόψει των εκλογών, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές για απαγωγές «μεγάλη πηγή ανησυχίας για την κυβέρνηση».

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ντέιβιντ Μισίμε, δήλωσε ότι η αστυνομία διερευνά τις αναφορές για την απαγωγή του Πολεπoλε.

«Η Αστυνομία έχει δει τις αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από συγγενείς του, σύμφωνα με τις οποίες έχει απαχθεί. Ήδη έχουμε ξεκινήσει εργασίες ... για να διαπιστώσουμε την αλήθεια», ανέφερε σε ανακοίνωση το βράδυ της Δευτέρας.

Μετά την παραίτησή του από τη θέση του πρέσβη, ο Πολεπoλε εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων μέσω διαδικτυακών συνεντεύξεων Τύπου εναντίον του κυβερνώντος κόμματος Chama Cha Mapinduzi (CCM), κατηγορώντας το ότι παραβίασε τους εσωκομματικούς κανόνες επιλέγοντας τη Χασάν ως προεδρική υποψήφια, ότι εμπλέκεται σε διαφθορά και ότι απάγει επικριτές της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση Χασάν έχει επίσης βρεθεί στο μικροσκόπιο οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά τη σύλληψη, τον Απρίλιο, του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τανζανίας, Τούντου Λίσου.

Ο Λίσου οδηγήθηκε τη Δευτέρα σε δίκη με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, καθώς οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι σε ομιλία του κάλεσε το κοινό να εξεγερθεί. Ο ίδιος δήλωσε αθώος και υποστήριξε ότι οι κατηγορίες είναι πολιτικά υποκινούμενες.

