Ραγδαία είναι η προέλαση των τζιχαντιστών στη Συρία όπου, μετά το Χαλέπι στον βορρά, βρίσκονται μία ανάσα από την κατάληψη και της Χάμα, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, στα δυτικά.

Οι αντάρτες κατάφεραν χθες, Τετάρτη, το βράδυ να περικυκλώσουν σχεδόν τελείως τη Χάμα και σήμερα ανακοίνωσαν ότι άρχισαν να μπαίνουν στην πόλη.

Πρόκειται για μία στρατηγικής σημασίας πόλη για την ηγεσία του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ καθώς βρίσκεται στην οδική αρτηρία που οδηγεί στην πρωτεύουσα Δαμασκό, η οποία βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιότερα.

Οι τζιχαντιστές της οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) και οι αντάρτες σύμμαχοί τους, ανακοίνωσαν σήμερα ότι άρχισαν να εισέρχονται στη Χάμα.

Ωστόσο, ο συριακός στρατός τόνισε ότι «δεν υπάρχει αλήθεια» στα λεγόμενα των ανταρτών.

Στη διάρκεια της νύκτας σημειώθηκαν σφοδρές μάχες γύρω και μέσα στην πόλη, με τον συριακό στρατό και υποστηριζόμενες από το Ιράν παραστρατιωτικές οργανώσεις να προσπαθούν να ανακόψουν την προέλαση των τζιχαντιστών.

Την ίδια ώρα, η ρωσική πολεμική αεροπορία βομβαρδίζει τις περιοχές όπου βρίσκονται οι αντάρτες. Στους βομβαρδισμούς σκοτώθηκε και ένας βραβευμένος φωτορεπόρτερ που εργαζόταν για το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), ο 32χρονος Ανάς Αλχαρμπούτλι.

Η Χάμα παρέμεινε υπό τον έλεγχο της Δαμασκού σε όλη τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου που ξέσπασε στη Συρία το 2011. Τυχόν πτώση της στα χέρια των ανταρτών θα προκαλέσει σοκ στη Δαμασκό και τους συμμάχους της, το Ιράν και τη Ρωσία.

Η πόλη βρίσκεται στον δρόμο που ενώνει το Χαλέπι με τη Δαμασκό και η κατάληψή της θα ανοίξει τον δρόμο στους αντάρτες για να προωθηθούν στη Χομς, μια πόλη που χρησιμεύει ως σταυροδρόμι καθώς συνδέει τις πιο πολυπληθείς επαρχίες της Συρίας.

Εξάλλου η Χάμα είναι κρίσιμης σημασίας για τον έλεγχο δύο μεγάλων πόλεων με ισχυρή παρουσία θρησκευτικών μειονοτήτων: τη Μουχράντα όπου ζουν πολλοί χριστιανοί και τη Σαλαμίγια όπου ζουν ισμαηλίτες μουσουλμάνοι.

Ο ηγέτης της HTS, ο Αμπού Μοχάμεντ αλ Γκολάνι, έχει δεσμευθεί να προστατεύσει τις θρησκευτικές μειονότητες της Συρίας, όμως πολλοί φοβούνται τους αντάρτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

