Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι οι 4 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου

Με σύμφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, οι τέσσερις οπαδοί του Ολυμπιακού που κατηγορούνται πως εμπλέκονται στη δολοφονία του 20χρονου φίλου της ΑΕΚ, Μάριου Ρουμπή, την περασμένη Δευτέρα στη Χαλκίδα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό, σύμφωνα με το eviaonline.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν και οι τρεις από τους τέσσερις οπαδούς της ΑΕΚ που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο άτυχος 20χρονος δέχθηκε τουλάχιστον επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο, τραύματα που αποδείχθηκαν θανάσιμα.

Η αστυνομία προχώρησε σε κατάσχεση των δύο οχημάτων που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή, ενώ σε παρακείμενο χωράφι εντοπίστηκε ένα στυλιάρι που πιθανόν χρησιμοποιήθηκε στο φονικό και πετάχτηκε στη συνέχεια.

Η αιματηρή επίθεση ξεκίνησε έπειτα από συνάντηση δύο ομάδων οπαδών, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, που επέβαιναν σε δύο οχήματα. Η αρχική αντιπαράθεση στη Νέα Αρτάκη εξελίχθηκε σε καταδίωξη και κατέληξε στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, όπου σημειώθηκε η άγρια συμπλοκή.

Εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, ο άτυχος Μάριος δέχθηκε μαχαιριά από μέλος της αντίπαλης ομάδας. Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όμως ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

