Χαλκίδα: Προσωρινά κρατούμενοι οι 3 φίλοι του 20χρονου που δολοφονήθηκε σε οπαδικό επεισόδιο

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι τρεις φίλοι του 20χρονου Μάριου που δολοφονήθηκε σε οπαδικό επεισόδιο στη Χαλκίδα.

Οι τρεις νεαροί 19, 22 και 23 ετών, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, (απόπειρα ανθρωποκτονίας, συμπλοκή) και υποστήριξαν ότι έπεσαν σε ενέδρα και αμύνθηκαν.

Ο 30χρονος που κατηγορείται για απόκρυψη στοιχείων αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Αύριο απολογούνται οι τέσσερις οπαδοί της αντίπαλης ομάδας οι οποίοι κατηγορούνται για βαρύτατα αδικήματα όπως αυτό της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως.

