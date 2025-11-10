Εν ψυχρώ δολοφονίες Χριστιανών και Αλεβιτών στη Συρία 

Οι επιθέσεις εκδίκησης με θρησκευτικά κίνητρα είναι συχνές τους τελευταίους μήνες σε ορισμένες γωνιές της νέας Συρίας, καθώς η εύθραυστη ενότητα της χώρας διαβρώνεται από το μίσος μεταξύ σεκτών.

Οι κύριοι στόχοι είναι οι Αλεβίτες (Αλαουίτες), η αίρεση του εκδιωχθέντος Σύρου Προέδρου, Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Ωστόσο, σε μία εν ψυχρώ δολοφονία δύο νεαρών αντρών την 1η Οκτωβρίου, τα θύματα ήταν Χριστιανοί – ο Γουισάμ και ο Σαφίκ Μανσούρ, ξαδέρφια, δύο 39 ετών που σκοτώθηκαν από έναν ένοπλο πάνω σε μοτοσικλέτα, ενώ έπιναν καφέ και συνομιλούσαν με έναν φίλο τους.

Οι δολοφονίες συνέβησαν στο χωριό Ανάζ στο Γουάντι αλ-Νασάρα, ή Κοιλάδα των Χριστιανών – μια περιοχή στην αγροτική επαρχία Χομς στη δυτική Συρία. Οι ντόπιοι λένε ότι ο ένοπλος ήρθε από την κατεύθυνση ενός κοντινού σουνιτικού μουσουλμανικού χωριού και άνοιξε πυρ, χωρίς προφανή λόγο και αιτία.

Καθισμένος κοντά στο φέρετρο του γιου του Γουισάμ, ο πατέρας του, Τζορτζ, κατακεραύνωσε τις αρχές, λέγοντας στο BBC ότι οι Χριστιανοί στην κοιλάδα έχουν μείνει ανυπεράσπιστοι.

Πριν από την πτώση του καθεστώτος, πολλές χριστιανικές κοινότητες υποστήριζαν τον Άσαντ και εκείνος τις υποστήριζε.

Ο 39χρονος Γουισάμ ήταν μέλος μιας πολιτοφυλακής πιστής στον πρώην πρόεδρο, που υπερασπιζόταν το χωριό του. Οι ντόπιοι λένε ότι γι' αυτό έγινε στόχος.

Οι κάτοικοι του χωριού Ανάζ ζουν συνεχώς με τον φόβο των επιθέσεων θρησκευτικού μίσους και πιστεύουν ότι η νέα ισλαμιστική ηγεσία της Συρίας - η οποία ανέτρεψε τον Άσαντ τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους – δεν θα τους προστατεύσει.

«Μας πήραν τα όπλα, αλλά τα άφησαν στα χέρια ενός αντίπαλου, σουνιτικού χωριού», είπε ο πατέρας του θύματος. «Θέλουμε να οπλιστούμε εναντίον τους. Δεν ξέρουν τίποτα για θρησκεία ή αγάπη ή ειρήνη. Σήμερα είναι ο Γουισάμ, αύριο μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε» τόνισε στο BBC.

«Αθόρυβες» δολοφονίες Αλεβιτών στην Χομς

Στην πόλη Χομς, υπάρχουν σχεδόν καθημερινές αναφορές για απαγωγές, πυροβολισμούς από αυτοκίνητα και ένα μοτίβο θανατηφόρων επιθέσεων εναντίον Αλαουιτών - δολοφονίες που συμβαίνουν αθόρυβα και δεν προσελκύουν ιδιαίτερη ανταπόκριση.

Έχοντας επιβιώσει από τον πόλεμο, οι Αλεβίτες - παρακλάδι του Σιιτικού Ισλάμ - αναρωτιούνται τώρα αν θα επιβιώσουν και από την ειρήνη.

Κατά την εποχή Άσαντ, το να ανήκει κανείς σε αυτή τη σέκτα ήταν προνόμιο αλλά τώρα είναι θανατική καταδίκη.

Ο 46χρονος καταστηματάρχης Σαμπάν Αλ Εζελντίν, έπεσε και αυτός θύμα δολοφονικής επίθεσης. Για άλλη μια φορά, ο δράστης ήταν ένας μασκοφόρος άνδρας, σε μοτοσικλέτα.

«Άνθρωποι δολοφονούνται μόνο και μόνο επειδή είναι Αλαουίτες», είπε στο BBC o αδερφός του, Αντνάν.

«Ο αδερφός μου ήταν αγαπητός σε όλους στην περιοχή, σε όλους τους γείτονές μας, σε όλες τις αιρέσεις. Μερικοί από τους γείτονές μας συνήθιζαν να έρχονται στο μαγαζί και να απολαμβάνουν τα βράδια μαζί του. Δεν ενόχλησε ποτέ ούτε έβλαψε κανέναν».

Ο 46χρονος Σαμπάν καθόταν και συνομιλούσε με τις δυνάμεις ασφαλείας σε ένα σημείο ελέγχου, ακριβώς έξω από το μαγαζί του. Αφού αφαιρέθηκε το σημείο ελέγχου, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε.

Ωστόσο, στην ερώτηση γιατί πιστεύει ότι αφαιρέθηκε το σημείο ελέγχου, ο Αντνάν είπε δεν γνωρίζει και τόνισε ότι η οικογένεια «δεν κατηγορεί κανέναν»…

