Συμμαχία γερμανικών κινημάτων ειρήνης, επικρίνοντας την κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για τις «προετοιμασίες της για πόλεμο», ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως οργανώνει ημέρα παγγερμανικής δράσης εναντίον αυτής που θεωρεί επανεπιβολή της υποχρέωσης των πολιτών να κατατάσσονται στον στρατό.

Η απόφαση αυτή ακολούθησε διήμερη σύνοδο περίπου πεντακοσίων οργανώσεων στην Κάσελ, ανέφερε η ομοσπονδιακή επιτροπή κινημάτων ειρήνης χθες.

«Οι πολεμικές προετοιμασίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης κι ο μαζικός επανεξοπλισμός με όλες τις δραστικές κοινωνικές συνέπειες (σ.σ. τις οποίες συνεπάγεται) κάνουν επιτακτική την ανάγκη για ολοένα περισσότερες κοινές ενέργειες του κινήματος», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Η επικείμενη στρατολογία και (...) η στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας απαιτούν ισχυρές και δημιουργικές μορφές διαμαρτυρίας», προστίθεται.

Η ημέρα κινητοποίησης εναντίον της στρατιωτικής θητείας θα είναι η 5η Δεκεμβρίου.

Νέος νόμος για τη στρατιωτική θητεία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου. Αρχικά, η στρατιωτική θητεία θα είναι εθελοντική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

