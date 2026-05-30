Πρωταθλητής Ελλάδας για ακόμη μία σεζόν ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς νίκησε εύκολα με σκορ 17-12 τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτειο, έκανε το 3-0 στους τελικούς της Waterpolo League Ανδρών και κατέκτησε το πρωτάθλημα για 40ή φορά στην ιστορία του!

Οι «ερυθρόλευκοι» έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για την επικράτησή τους, καθώς προηγήθηκαν με 4-1 στο πρώτο οκτάλεπτο και με 9-3 στο ημίχρονο. Παρόλο που προσπάθησαν, οι παίκτες του Δημήτρη Μάζη δεν ήταν δυνατόν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να κατακτά το πρωτάθλημα με «σκούπα».

Αυτή ήταν η 14η συνεχόμενη κούπα στον θεσμό για τους Πειραιώτες, οι οποίοι διατήρησαν άθικτο το σερί που τρέχουν από το 2012. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έχει σηκώσει 26 από τα 28 τελευταία πρωταθλήματα, με μοναδικές εξαιρέσεις αυτά του Εθνικού (2006) και της Βουλιαγμένης (2012).

Εκτός αυτών, ο Ολυμπιακός μετράει πλέον 63 σερί νίκες επί του Παναθηναϊκού στο πόλο Ανδρών σε όλες τις διοργανώσεις, καθώς δεν έχει ηττηθεί εδώ και πάνω από 25 χρόνια, από τον Φεβρουάριο του 2001.

Για τους νικητές, ξεχώρισαν με 4 γκολ οι Κώστας Κάκαρης και Βαγγέλης Πούρος, ενώ 3 γκολ είχε ο Ντάνιελ Άνγκιαλ. Από τον Παναθηναϊκό, πάλεψε με 3 γκολ ο Νίκος Κοπελιάδης.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 5-2, 3-5, 5-4.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης, Κουρούβανης , Νικολαΐδης, Χατζηγούλας 2, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 3, Μπανίσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 3, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Γούβης 1, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 4, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 4, Μάρκογλου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.