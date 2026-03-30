Ο Λευκός Οίκος επιχείρησε τη Δευτέρα να παρουσιάσει με θετικό τρόπο τις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι απαισιόδοξες δημόσιες δηλώσεις από την Τεχεράνη δεν αντανακλούν τα ιδιωτικά μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο πλευρών, προσθέτοντας, μάλιστα, ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει σε κάποια σημεία με την αμερικανική πρόταση.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ σημείωσε ότι παραμένει το χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων για τον πόλεμο με το Ιράν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θέλει συμφωνία πριν το τέλος της προθεσμίας στις 6 Απριλίου.

«Δεν αποτελεί έκπληξη ότι βλέπουμε τα εναπομείναντα στοιχεία του καθεστώτος να γίνονται ολοένα και πιο πρόθυμα να τερματίσουν την καταστροφή και να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο ακόμη μπορούν», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, αφού αναφέρθηκε στην πρόοδο των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Παρά τη δημόσια ρητορική και τα ανακριβή δημοσιεύματα, οι συνομιλίες συνεχίζονται και εξελίσσονται θετικά. Όσα λέγονται δημόσια είναι διαφορετικά από όσα μας μεταφέρονται ιδιωτικά», πρόσθεσε.

Η Λέβιτ προειδοποίησε ότι, αν η Τεχεράνη απορρίψει συμφωνία, ο Τραμπ διαθέτει επιλογές για να «διασφαλίσει ότι το καθεστώς θα συνεχίσει να πληρώνει βαρύ τίμημα».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να ζητήσει από αραβικές χώρες να συμβάλουν στο κόστος του πολέμου, ενώ τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν την επιβολή διοδίων από το Ιράν στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Ο Λευκός Οίκος εκτιμά επίσης ότι περίπου 20 δεξαμενόπλοια θα διέλθουν από το Στενό τις επόμενες ημέρες, ενώ αναμένεται να υπάρξουν μετακινήσεις Αμερικανών αξιωματούχων στην Κίνα ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.