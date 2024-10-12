Κρίση αντιμετωπίζουν τα κομμωτήρια στη Βρετανία καθώς όπως φαίνεται ολοένα και λιγότεροι προτιμούν το επάγγελμα του κομμωτή.

Συγκεκριμένα, η γενιά Gen Z αποφεύγει το συγκεκριμένο επάγγελμα με τον αριθμό των ασκουμένων που εγγράφονται σε μαθήματα κομμωτικής να έχει μειωθεί κατά 70% την τελευταία δεκαετία. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός των λουκέτων που έβαλαν πολλά κομμωτήρια σε πολυσύχναστους δρόμους, σημαίνει ότι οι άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον μεγαλύτερη αναμονή για ένα ραντεβού.

Γίνεται σχεδόν «αδύνατο» να προσλάβεις νέους στυλίστες, λέει στην ιστοσελίδα Guardian ο Josh Wood, κομμωτής και ιδρυτής ενός κορυφαίου κομμωτηρίου στο δυτικό Λονδίνο. «Είναι μια λαμπρή, λαμπρή καριέρα. Κάτι που με οδήγησε από ένα δημοτικό κτήμα στο Μπάρνσλι να κατέχω μια μεγάλη και κερδοφόρα επιχείρηση. Αλλά το να αναλάβω κάποιον είναι τώρα πολύ δύσκολο. Η δεξαμενή ταλέντων γίνεται όλο και μικρότερη».

Μόνο στην Αγγλία ο αριθμός των ασκουμένων που εγγράφονται σε μαθήματα κομμωτικής μειώθηκε από 13.180 το 2015 σε 4.160 το 2023, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας. Πέρυσι, 1.520 μαθητές στην Αγγλία ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους, από 8.660 το 2015.

«Είναι τραγικό», λέει η Millie Kendall, η διευθύνουσα σύμβουλος του British Beauty Council. «Η Βρετανία αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο για την ποιότητα του κουρέματός της και την ικανότητα των κομμωτών της, αλλά αυτό απειλείται».

Ένα από τα ζητήματα, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, είναι ότι η κομμωτική θεωρείται από τους νέους ως ένα επάγγελμα χαμηλά αμειβόμενο. Το κλείσιμο πολλών κομμωτηρίων αποτελεί και αυτό σημαντικό ζήτημα. Ενώ οι κουρείς, τα nail bar και τα ινστιτούτα αισθητικής έχουν όλα μια ανοδική πορεία, ο αριθμός των κομμωτών μειώνεται. Σύμφωνα με την Local Data Company, ο συνολικός αριθμός των κομμωτηρίων μειώθηκε κατά 319 στη Μεγάλη Βρετανία το έτος έως την 1η Ιουλίου 2024, ενώ προστέθηκαν περισσότερα από 1.000 ινστιτούτα αισθητικής και περιποίησης νυχιών.

Μετά την οικονομική πίεση που προκλήθηκε από το κλείσιμο για μεγάλες περιόδους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η βιομηχανία κομμωτηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου αγωνίστηκε να ξαναχτίσει την περιουσία της. Τα σαλόνια χρειάστηκε να ανεβάσουν τις τιμές τους, μερικές φορές πολλές φορές, αλλά δυσκολεύτηκαν να μεταφέρουν στους πελάτες το μέγεθος των αυξήσεων του επιχειρηματικού κόστους, όπως η ενέργεια και οι μισθοί κατά τη διάρκεια της κρίσης κόστους ζωής.

Τα σαλόνια περιποίησης μαλλιών αποτελούν «αναπόσπαστο μέρος όλων των κοινοτήτων μας», λέει η Caroline Larissey, διευθύνουσα σύμβουλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Μαλλιών και Ομορφιάς, της μεγαλύτερης εμπορικής ένωσης του κλάδου. .

Η Larissey προσθέτει ότι υπάρχει ανάγκη να αναγνωριστούν και να υποστηριχθούν οι ρόλοι των μαλλιών και της ομορφιάς ως βιώσιμες επιλογές σταδιοδρομίας για τους νέους. «Ως έθνος πρέπει να σεβαστούμε συλλογικά τη σημασία του τομέα μας, τόσο για την οικονομική του συμβολή στην οικονομία όσο και στην ευημερία της χώρας»..

