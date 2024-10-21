Washington Post: Μάχη στήθος με στήθος Χάρις - Τραμπ στις πολιτείες κλειδιά

Η μάχη μεταξύ της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παραμένει αμφίρροπη σε επτά πολιτείες-κλειδιά, ενώ απομένουν μόλις δύο εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, κατέδειξε σήμερα μια δημοσκόπηση των Washington Post/Schar School.

Η Δημοκρατική πρώην εισαγγελέας προηγείται στην Τζόρτζια με ποσοστό 51% έναντι του Ρεπουμπλικανού μεγιστάνα που συγκεντρώνει ποσοστό 47%, την ώρα που ο Τραμπ διατηρεί μικρό προβάδισμα στην Αριζόνα με ποσοστό 49% έναντι 46% της Χάρις.

Τα ευρήματα και στις δύο περιπτώσεις εμπίπτουν στο περιθώριο λάθους +-4,5% της δημοσκόπησης, στην οποία πήραν μέρος 5.016 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι το διάστημα μεταξύ 30ης Σεπτεμβρίου-15ης Οκτωβρίου. Η Κάμαλα Χάρις έχει επίσης πλεονέκτημα στην Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν, τρεις πολιτείες στις οποίες θα πραγματοποιήσει εκστρατεία αργότερα σήμερα μαζί με τη Λιζ Τσέινι, πρώην στέλεχος της Βουλής των Αντιπροσώπων με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται στη Βόρεια Καρολίνα και είναι ισόπαλος με τη Χάρις στη Νεβάδα, με ποσοστό 48% και για τους δύο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Ο πρώην πρόεδρος θα εμφανιστεί σε προεκλογική συγκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα αργότερα σήμερα, αφού επισκεφθεί περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα από τον κυκλώνα Ελίν.

Η σημερινή δημοσκόπηση που διενήργησε η Post και το George Mason Univeristy's Schar School of Policy and Government αντηχεί τα αποτελέσματα άλλων πρόσφατων δημοσκοπήσεων, οι οποίες κατέδειξαν έναν στήθος με στήθος προεκλογικό αγώνα στις επτά πολιτείες- κλειδιά ενόψει της 5ης Νοεμβρίου, ακόμα κι αν η Χάρις προηγείται με βραχεία κεφαλή σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με ορισμένες δημοσκοπήσεις.

Συνολικά, το 49% των ερωτηθέντων ψηφοφόρων λέει ότι στηρίζει τη Χάρις και το 48% τον Τραμπ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Post. Μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos την περασμένη εβδομάδα έδειχνε ότι η Χάρις διατηρεί ένα σταθερό προβάδισμα 45% με 42% έναντι του Τραμπ.

Εντούτοις, τα αποτελέσματα από πολιτεία σε πολιτεία στο Σώμα των Εκλεκτόρων θα καθορίσουν τον νικητή της κάλπης του Νοεμβρίου. Οι επτά κρίσιμες πολιτείες παίζουν πιθανόν καθοριστικό ρόλο, με τις δημοσκοπήσεις εκεί να αποτελούν μια ένδειξη της εξέλιξης του προεκλογικού αγώνα.

