Paul Di' Anno: Πέθανε ο frontman των Iron Maiden

Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο Paul Di’Anno ο πρώτος frontman των Iron Maiden

Η τραγική είδηση έγινε γνωστή από τη δισκογραφική εταιρεία του Conquest Music, που εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαίωσε την δυσάρεστη είδηση περιγράφοντας πως ο Paul γεννήθηκε στο Chingford του Ανατολικού Λονδίνου στις 17 Μαΐου 1958 και έγινε γνωστός για πρώτη φορά ως τραγουδιστής του αγγλικού Heavy Metal συγκροτήματος Iron Maiden

Τραγούδησε στο πρωτοποριακό ντεμπούτο άλμπουμ τους Iron Maiden και την επιδραστική κυκλοφορία που ακολούθησε, Killers.

Από τότε που έφυγε από τους Iron Maiden, ο Paul Di’Anno είχε μια μακρά και γεμάτη δισκογραφική καριέρα με τους Battlezone τους Killers, καθώς και πολλές σόλο κυκλοφορίες και guest εμφανίσεις.

Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που είχε τα τελευταία χρόνια και τον περιόρισαν στις εμφανίσεις του καθώς μετακινούταν με αναπηρικό καροτσάκι, ο Paul συνέχισε να διασκεδάζει τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, κάνοντας πάνω από 100 παραστάσεις από το 2023.

Το πρώτο άλμπουμ "greatest hits" της καριέρας του, The Book Of The Beast, κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και περιείχε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του τότε που έφυγε από τους Iron Maiden.

Η Conquest Music είναι περήφανη που είχε τον Paul Di’Anno στην «οικογένεια καλλιτεχνών της», συνοψίζει και ζητά από τους θαυμαστές του τιμήσουν την μνήμη του.

Πηγή: skai.gr

