Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ζήτησε το ξαναχτίσιμο των ισραηλινών οικισμών στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας ότι η «ενθάρρυνση της μετανάστευσης» του παλαιστινιακού πληθυσμού από αυτόν τον παλαιστινιακό θύλακα είναι «η πιο ηθική» λύση για τον σημερινό πόλεμο.

«Αν το θέλουμε μπορούμε να ξαναφτιάξουμε τους οικισμούς στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο υπερεθνικιστής υπουργός σε μια διάσκεψη για τα σύνορα της Γάζας που διοργάνωσε η οργάνωση υπέρ του εποικισμού Ναχάλα που ενθαρρύνει την προώθηση της κατασκευής εβραϊκών οικισμών.

«Μπορούμε (επίσης) να κάνουμε κάτι άλλο – να ενθαρρύνουμε τη μετανάστευση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η πιο ηθική και η πιο σωστή λύση», συνέχισε. Σημείωσε ωστόσο ότι αυτό «να μην γίνει με τη βία» και ότι οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας πρέπει να ενημερωθούν ότι το Ισραήλ «τους δίνει την επιλογή» να πάνε σε άλλες χώρες.

«Η Γη του Ισραήλ είναι δική μας» είπε.

Σημειώνεται ότι ο Μπεν Γκβιρ είναι γνωστός για τις χαρακτηριζόμενες από πολλούς ακραίες δηλώσεις και ενέργειες. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει την ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων κατά του Μπεν Γκβιρ και του ακροδεξιού υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ για τις αποκρουστικές τους δηλώσεις.

Πηγή: skai.gr

