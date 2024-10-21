Η ηθοποιός Τζένιφερ Γκάρνερ προειδοποίησε ενόψει μιας συγκέντρωσης των "Μαμάδων για τη Χάρις", σε ένα καφέ στο Τούσον της Αριζόνα: να είσαι έτοιμη να δεις περισσότερες διασημότητες του Χόλιγουντ που θα έρθουν στην πολιτεία σου να μιλήσουν για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Η Τζέσικα Άλμπα, η Κέι Ουάσινγκτον--συνάδελφοι και φίλες μου--θα είναι εδώ αύριο. Όλες μαζί θα περιοδεύσουμε και θα σας τρελάνουμε. Είμαι βέβαιη ότι είναι ο απόλυτος εφιάλτης. Δεν θέλεις καν να ανοίξεις την τηλεόραση. Ξέχωρα από αυτά, είναι στ' αλήθεια τόσο σημαντικό», είπε η Γκάρνερ παραδεχόμενη τα γραπτά μηνύματα, τα τηλεοπτικά σποτ, την ψηφοθηρία και τις άλλες προσπάθειες σε μια από τις επτά κρίσιμες πολιτείες που θα κρίνουν αν ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ θα είναι η Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις ή ο Ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Τραμπ.

Διάσημοι υποστηρικτές της Χάρις, όπως η Γκάρνερ, έχουν ταχθεί στην προσπάθεια κινητοποίησης των ψηφοφόρων ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου. Μια εβδομάδα μετά τη στάση που έκανα στην Αριζόνα, η Γκάρνερ πήγε στην Πενσιλβάνια να μιλήσει υπέρ της Χάρις και σχεδιάζει να επισκεφθεί και τη Νεβάδα.

Όταν οι διασημότητες του Χόλιγουντ θέλουν να πραγματοποιήσουν εκστρατεία υπέρ κάποιου υποψηφίου, οι υπεύθυνοι πολιτικής στρατηγικής τους προτρέπουν να επισκέπτονται μέρη με τα οποία έχουν προσωπική σχέση και να μιλάνε για θέματα με τα οποία έχουν ασχοληθεί.

Επίσης, τους καλούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με γνωστά πολιτικά πρόσωπα.

Στην περίπτωση της Γκάρνερ, συνεργάστηκε με την πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και στη συνέχεια πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ επί κυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα, τη Σούζαν Ράις, και η ηθοποιός μίλησε για το πώς γνωρίστηκαν οι γονείς της στην Αριζόνα.

Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης Save the Children, η Γκάρνερ επαίνεσε τη στήριξη που παρέχει η Χάρις στο σχέδιο που προβλέπει έκπτωση φόρων σε γονείς για την ανατροφή των παιδιών ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και στην αύξηση των μισθών των εργαζόμενων στον τομέα φροντίδας παιδιών μικρής ηλικίας.

Από την άλλη, η συνάδελφός της, η Τζούλια Ρόμπερτς, επισκέφθηκε την πολιτεία απ΄όπου κατάγεται, την Τζόρτζια. Τη Ρόμπερτς σύστησε στο κοινό το πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της πολιτείας αυτής Στέισι Έιμπραμς.

Η ηθοποιός Τζέιν Φόντα, υπέρμαχος της δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής, επισκέφθηκε σπίτια στο Μίσιγκαν για να προωθήσει την υποψηφιότητα της Χάρις και άλλων «υπέρμαχων του περιβάλλοντος».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και επί μακρόν πολιτική ακτιβίστρια είπε ότι στο παρελθόν δεν έκανε ποτέ εκστρατεία υπέρ υποψηφίου προέδρου πόρτα-πόρτα.

«Κάνω ό,τι μπορώ. Πρέπει να τους εκλέξουμε», είπε η Φόντα σε έναν επίδοξο ψηφοφόρο.

Ενώ το Χόλιγουντ έχει τη φήμη ότι είναι φιλελεύθερο, κάποιοι εκπρόσωποί του εργάζονται υπέρ της εκλογής του πρώην προέδρου Τραμπ.

Για παράδειγμα, ο Ντένις Κουέιντ, ο οποίος έχει υποδυθεί στον κινηματρογάφο του Ρεπουμπλικανό εκλιπόντα πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, μίλησε σε προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ στην Καλιφόρνια.

«Βρίσκομαι εδώ για να σας πω ότι ήρθε η ώρα να διαλέξετε», είπε ο ηθοποιός καταχειροκροτούμενος.

Άλλοι υποστηρικτές του Τραμπ από τη βιομηχανία του θεάματος περιλαμβάνουν τους μουσικούς Τεντ Νάτζεντ και Κιντ Ροκ και τον παλαιστή Χαλκ Χόγκαν, ο οποίος είχε μιλήσει και στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το περασμένο καλοκαίρι.

Βοηθούν ή βλάπτουν;

Ωστόσο, η μπορεί να κάνουν τη διαφορά η Γκάρνερ, ο Κουέιντ ή ο οποιοσδήποτε άλλος κινηματογραφικός αστέρας;

Οι εμφανίσεις των διασήμων πράγματι ενισχύουν τα μηνύματα σχετικά με την ψηφοφορία, δήλωσε ο Κρίστιαν Γκρόουζ, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του Ινστιτούτου Σβαρτσενέγκερ του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας.

Εάν ένας άσημος χτυπήσει μια πόρτα, επηρεάζει μόνο τον συγκεκριμένο ψηφοφόρο. Όταν μια διασημότητα το κάνει, προκαλεί την κάλυψη του γεγονότος από τα μέσα ενημέρωσης και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φτάνουν πέραν από αυτό το, επισημαίνει ο Γκρόουζ.

Το αν αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη προσέλευση εξαρτάται από τη διασημότητα και από τις περιστάσεις.

Διασημότητες όπως η Όπρα Ουΐνφρεϊ μπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο. Η στήριξη που παρείχε η Ουΐνφρεϊ στον Μπαράκ Ομπάμα στις εκλογές του 2007 φέρεται ότι έφερε ένα εκατομμύριο ψήφους στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών.

Και το αστέρι της ποπ Τέιλορ Σουίφτ έφερε χιλιάδες νέες εγγραφές ψηφοφόρων με τη μη κομματικοποιημένη έκκληση προς τους ψηφοφόρους να εγγραφούν το 2023, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Vote.org.

Αυτόν τον Σεπτέμβριο, η Σουίφτ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και στήριξε τη Χάρις μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram, η οποία έχει λάβει μέχρι στιγμής περισσότερα από 11 εκατομμύρια likes.

Αν και το επιτελείο της Χάρις χαιρέτισε την υποστήριξη της Σουίφτ, μπορεί αυτή να μην αποδειχθεί ευλογία, σύμφωνα με τον Μαρκ Χάρβεϊ, συγγραφέα του βιβλίου "Celebrity Influence: Politics, Persuasion, and Issue-Based Advocacy", που κυκλοφόρησε το 2018.

Ο Χάρβεϊ και άλλοι ερευνητές ρώτησαν 1.000 άτομα τον Αύγουστο, πριν από τη στήριξη της Σουίφτ προς τη Χάρις. Στους μισούς παρουσιάστηκε μια φωτογραφία της Σουίφτ με ένα γενικό μήνυμα που παροτρύνει τον κόσμο να ψηφίσει και στους μισούς εμφανίστηκε η ίδια εικόνα που τους παροτρύνει να ψηφίσουν Δημοκρατικούς.

Στην έρευνα, η Σουίφτ εμφάνισε μεγαλύτερη επιρροή στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους που ήταν θαυμαστές της. Οι αποκαλούμενοι Swifties που είδαν το γενικό μήνυμα δήλωσαν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάνε στις κάλπες. Ωστόσο, η πρόθεση ψήφου εμφανίστηκε μειωμένη μεταξύ των θαυμαστών της Σουίφτ που είδαν την τραγουδίστρια να ζητεί ψήφους για τους Δημοκρατικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.