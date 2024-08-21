Η μικρούλα Τίλι Κρεγκ εξαφανίστηκε από τη φάρμα του «Υπουργείου του Θεού», στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας το 1987, πυροδοτώντας μια αναζήτηση σχεδόν 4 δεκαετιών από τον πατέρα της, στον οποίο είπαν ότι είχε υιοθετηθεί.

Στην πραγματικότητα την μόλις 2 ετών Τίλι είχε σκοτώσει η 25χρονη τότε μητέρα της, Ελεν Ρέιτσελ Κρεγκ, με την οποία το κοριτσάκι ζούσε στο κοινόβιο της αίρεσης.

Η Ελεν εκδιώχθηκε από την αίρεση και διέφευγε της σύλληψης μέχρι το 2021 οπότε και οι αρχές την εντόπισαν στο πατρικό σπίτι της, στη Νέα Ζηλανδία. Προσήχθη σε δίκη και τελικά σήμερα δικαστήριο του Σίδνει την καταδίκασε σε 9 χρόνια κάθειρξη, με δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους μετά από έξι χρόνια κράτησης, τον Νοέμβριο του 2027.

Cult member jailed for killing two-year-old daughter https://t.co/jUBTyimlwe — BBC News (World) (@BBCWorld) August 21, 2024

Η δικαστής αποδέχτηκε ότι η Κρεγκ δεν είχε σκοπό να προκαλέσει σοβαρό κακό στην Τίλι, αλλά είπε ότι «το να αποκαλέσει τον θάνατό της τραγωδία θα ήταν μια κατάφωρη υποτίμηση».

«Πέθανε στα χέρια κάποιου που ο ρόλος του ήταν να την προστατεύσει», είπε η δικαστής.

Σε επιστολή της που διαβάστηκε στο δικαστήριο, η γυναίκα ζήτησε συγγνώμη για το έγκλημά της, υποστηρίζοντας ότι «κάτι της συνέβη» ως μητέρα στο αγρόκτημα.

«Οι πράξεις μου ήταν φρικτές, τρομερές, φρικτές». «Δεν θα συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου για όσα έχω κάνει», έγραψε, προσθέτοντας ότι ήθελε «δικαιοσύνη» για την κόρη της και ότι ήταν «συμφιλιωμένη»με τη φυλάκισή της.

Ο αρχηγός αποτέφρωσε το κοριτσάκι και σκόρπισε τις στάχτες της

Η Ελεν ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη δίχρονη κόρη της με έναν πλαστικό σωλήνα επειδή δεν σκούπιζε σωστά. Δεν ήθελε στην πραγματικότητα να την σκοτώσει – τα παιδιά στην κοινότητα της αίρεσης έπρεπε να κάνουν δουλειές, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, και συχνά τιμωρούνταν με ένα κομμάτι μαύρο πλαστικό σωλήνα.

Όταν όμως διαπίστωσε ότι η μικρούλα Τίλι δεν ανέπνεε πια, έβαλε το πτώμα της στην μπανιέρα και κάλεσε τον αρχηγό της αίρεσης Alexander Wilon - ή "Papa" (Πατέρας) - να επιστρέψει.

Αφού προσευχήθηκε για την ανάσταση του κοριτσιού, ο Wilon κατηγορείται ότι αποτέφρωσε την Τίλι, σκόρπισε τις στάχτες της και απαγόρευσε στα μέλη της αίρεσης να μιλήσουν για αυτό που συνέβη.

🇦🇺CULT MEMBER JAILED FOR KILLING 2-YEAR-OLD DAUGHTER



Tillie Craig disappeared from the Ministry of God farm in 1987, sparking a decades-long search by her father.



Her mother, Ellen Rachel Craig, had beaten her to death with a plastic pipe, and her remains were then allegedly… pic.twitter.com/NOVG3RFOv5 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 21, 2024

Ο Wilon κατηγορήθηκε στη δίκη ως συνένοχος και βοηθός στη δολοφονία της Τίλι - και αργότερα για ξεχωριστές κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση - αλλά ο ανίατος άρρωστος άνδρας έκτοτε κρίθηκε ακατάλληλος να δικαστεί.

