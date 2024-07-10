Βρέφος δύο μηνών έχασε τη ζωή του όταν κλαδί δέντρου έπεσε στο καροτσάκι του εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της καταιγίδας που έπληξε χθeς το Βέλγιο.

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος της περιοχής του Ουκλ στις Βρυξέλλες στο τηλεοπτικό δίκτυο rtl, «η μητέρα περπατούσε με το παιδί της στο πάρκο γύρω στις 4 μ.μ. όταν ξέσπασε η καταιγίδα και ένα κλαδί έπεσε στο καρότσι. Το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά υπέκυψε στα τραύματά του».

Deadly storm hits Belgium: baby killed in Brussels park https://t.co/yuA86zlqjs — Flandersnews.be (@flandersnews) July 10, 2024

Πολλοί ακόμη είναι οι μικροτραυματισμοί που καταγράφηκαν.

Οι πυροσβέστες των Βρυξελλών είχαν ήδη πραγματοποιήσει 86 επεμβάσεις το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους, εκ των οποίων «οι 46 αφορούσαν διάφορα αντικείμενα που παρασύρθηκαν από τον άνεμο, 22 ξεριζωμένα δέντρα και 18 επεμβάσεις για κελάρια ή πλημμυρισμένους δρόμους. Εκκρεμούν ακόμη περίπου 200 κλήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

