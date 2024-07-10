Αύξηση στόχου δαπανών για την άμυνα στο 2,5% του ΑΕΠ θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ ο Στάρμερ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Παρότρυνση προς τους συμμάχους για αύξηση του στόχου δαπανών για την άμυνα στο 2,5% του ΑΕΠ αντί του ισχύοντος 2% κομίζει ο σερ Κιρ Στάρμερ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον, την πρώτη διεθνή σύνοδο στην οποία συμμετέχει ως πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά τον κ. Στάρμερ, η αύξηση των αμυντικών δαπανών «θα διασφαλίσει το μέλλον της Συμμαχίας».

Θα πει δε πως η κυβέρνησή του είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην αύξηση των αμυντικών δαπανών σε αυτό το ύψος, αν και ο ίδιος αρνείται να δεσμευτεί πως αυτό θα γίνει εντός της πενταετούς θητείας που του χάρισε ο βρετανικός λαός.

Όπως επανέλαβε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος στην πτήση προς την αμερικανική πρωτεύουσα, ο σερ Κιρ είπε ότι η αύξηση στο 2,5% θα γίνει όταν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά δεδομένα. Αυτή τη στιγμή η Βρετανία δαπανά το 2,3% του ΑΕΠ της για την άμυνα.

Πρόσθεσε πως πρώτα θα πρέπει επίσης να έχει ολοκληρωθεί η στρατηγική αναθεώρηση των στρατιωτικών και αμυντικών αναγκών και δυνατοτήτων της χώρας, η οποία αναμένεται να αρχίσει την επόμενη εβδομάδα και να διαρκέσει επί μήνες.

Η άρνηση του κ. Στάρμερ να ορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αύξηση των αμυντικών δαπανών έχει προκαλέσει επικρίσεις από πρώην ηγετικά στελέχη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο πρώην συνταγματάρχης της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών ασφαλείας Φίλιπ Ίνγκραμ σχολίασε πως ο πρωθυπουργός «παίζει με τη φωτιά», σημειώνοντας ότι θα χρειαστούν χρόνια για να καλυφθούν τα κενά ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Ο πρώην ναύαρχος λόρδος Γουέστ κάλεσε τον πρωθυπουργό να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να δώσει το παράδειγμα και στις υπόλοιπες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος στις επιδιώξεις του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι θα δώσει έμφαση στην εξασφάλιση περαιτέρω βοήθειας για την Ουκρανία.

Ο κ. Στάρμερ αναφέρθηκε και στη ρωσική πυραυλική επίθεση κατά παιδιατρικού νοσοκομείου στην Ουκρανία. Είπε ότι εναπόκειται σε άλλους να αποφανθούν αν πρόκειται για έγκλημα πολέμου, αλλά τόνισε πως ήταν μία «σοκαριστική και αποτρόπαιη επίθεση».

Στέλνοντας ένα μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν είπε πως αυτή η σύνοδος «θα πρέπει να εκληφθεί ως έκφραση ξεκάθαρης και ενιαίας αποφασιστικότητας των συμμάχων του ΝΑΤΟ και άλλων να είμαστε εκεί τόσο για να υπερασπιστούμε την Ουκρανία όσο και να εναντιωθούμε στη ρωσική επιθετικότητα, είτε στην Ουκρανία είτε αλλού, περιλαμβανομένης της επιθετικότητας στον κυβερνοχώρο».

