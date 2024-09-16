Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στις Βρυξέλλες, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους εργαζομένους ενός εργοστασίου της Audi που απειλείται με κλείσιμο στο Βέλγιο και για να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύσεις στον βιομηχανικό τομέα.

Το εργοστάσιο της Audi στις Βρυξέλλες, που απασχολεί περίπου 3.000 ανθρώπους στην παραγωγή του μεγαλύτερου ηλεκτρικού μοντέλου της εταιρείας, ενδέχεται να κλείσει το 2025. Οι πωλήσεις αυτού του SUV, του Q8 e-tron, παρουσιάζουν πτώση και η διεύθυνση έκανε λόγο για «αυξημένο κόστος παραγωγής» στη βελγική πρωτεύουσα. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ότι κανένα άλλο μοντέλο του ομίλου Volkswagen δεν θα ανατεθεί στο συγκεκριμένο εργοστάσιο αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή των τελευταίων μοντέλων του Q8 e-tron, τον επόμενο χρόνο.

Σήμερα το πρωί, χιλιάδες άνθρωποι –5.500 σύμφωνα με την αστυνομία, περισσότεροι από 10.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές– θέλησαν να υπενθυμίσουν στους ηγέτες της ΕΕ ότι είναι ανάγκη να γίνουν μαζικές επενδύσεις «για να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανία».

«Αυτό που γίνεται στην Ευρώπη είναι το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Μιλάμε για λιτότητα ενώ πρέπει πραγματικά να επενδυθούν δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων στη βιομηχανία», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τιερί Μποντσόν, ο πρόεδρος του συνδικάτου FGTB (σοσιαλιστικό) που έχει συνασπιστεί με τα άλλα δύο μεγάλα βελγικά συνδικάτα, σε ένα ενιαίο μέτωπο.

«Ξέρουμε ότι στις ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να υπάρχει ένα υπόβαθρο της τάξης του 25% βιομηχανικής δραστηριότητας, γύρω από την οποία αναπτύσσεται η υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα… Και στο Βέλγιο δεν είμαστε ούτε καν στο 20%», πρόσθεσε.

Στη διαδήλωση μετείχαν επίσης αντιπροσωπείες από τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.

«Οι ζωές μας δεν είναι γραμμές παραγωγής» έγραφε το πλακάτ που κρατούσε ένας εργαζόμενος στο τμήμα μπαταριών της Audi στις Βρυξέλλες. «Σε μερικές εβδομάδες θα βρεθούμε άνεργοι χωρίς χρήματα και χωρίς προοπτική για το μέλλον. Θα είναι δύσκολο να επανεκπαιδευτώ στα 37 μου χρόνια», εξήγησε.

Στο εργοστάσιο, που βρίσκεται στην κοινότητα Φόρεστ των Βρυξελλών, δεν έχει ξαναρχίσει η δουλειά τον Σεπτέμβριο, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Η σύγκρουση πήρε διαστάσεις όταν οι απεργοί εργαζόμενοι πήραν τα κλειδιά 200 αυτοκινήτων για να μην βγουν από το εργοστάσιο, αλλά τελικά τα επέστρεψαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

