Η Κάμαλα Χάρις απαντά με 28 τραγούδια στην ανάρτηση «Μισώ την Τέιλορ Σουίφτ!» του Ντόναλντ Τραμπ

Η απάντηση που εξέδωσε η προεκλογική εκστρατεία των Δημοκρατικών υποψηφίων το πρωί της Κυριακής είχε τίτλο «Η κακή εβδομάδα του Τραμπ (Taylor’s Version)»

Εκλογές ΗΠΑ

Με 28 τίτλους τραγουδιών και στίχους της δημοφιλούς τραγουδίστριας Τέιλορ Σουιφτ απαντά η Κάμαλα Χάρις στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ «Μισώ την Τέιλορ!» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απάντηση που εξέδωσε η προεκλογική εκστρατεία των Δημοκρατικών υποψηφίων το πρωί της Κυριακής είχε τίτλο «Η κακή εβδομάδα του Τραμπ (Taylor’s Version)».

Η ανακοίνωση γράφει: «Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι είναι ασφαλές (αναφορά στο κομμάτι Safe and Sound) να πούμε ότι η εβδομάδα του Ντόναλντ Τραμπ τον έχει ρίξει στα πατώματα (Down Bad). Ο κύριος Not-at-all-Fine (μετατροπή του τίτλου του κομματιού Mr. Perfectly Fine) πέρασε αυτή την εβδομάδα δουλεύοντας τα συναισθήματά του, κλαψουρίζοντας για τα προβλήματα σαμπάνιας (Champagne Problems)…».

