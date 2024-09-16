Με 28 τίτλους τραγουδιών και στίχους της δημοφιλούς τραγουδίστριας Τέιλορ Σουιφτ απαντά η Κάμαλα Χάρις στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ «Μισώ την Τέιλορ!» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απάντηση που εξέδωσε η προεκλογική εκστρατεία των Δημοκρατικών υποψηφίων το πρωί της Κυριακής είχε τίτλο «Η κακή εβδομάδα του Τραμπ (Taylor’s Version)».

Η ανακοίνωση γράφει: «Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι είναι ασφαλές (αναφορά στο κομμάτι Safe and Sound) να πούμε ότι η εβδομάδα του Ντόναλντ Τραμπ τον έχει ρίξει στα πατώματα (Down Bad). Ο κύριος Not-at-all-Fine (μετατροπή του τίτλου του κομματιού Mr. Perfectly Fine) πέρασε αυτή την εβδομάδα δουλεύοντας τα συναισθήματά του, κλαψουρίζοντας για τα προβλήματα σαμπάνιας (Champagne Problems)…».

NEW from @KamalaHQ: Trump's Bad Week (Taylor's Version)



Mr. Not-at-all Fine spent his week working through his feelings, spouting conspiracy theories, and whining about his Champagne Problems



Call It What You Want, but it’s Nothing New for the Smallest Man Who Ever Lived >>> pic.twitter.com/armGoGIqsv — Sarafina Chitika (@SarafinaChitika) September 15, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.