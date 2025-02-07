Για τρίτη νύχτα περιστατικό με πυροβολισμούς που συνδέονται με κυκλώματα ναρκωτικών αναστάτωσε τις Βρυξέλλες, καθώς το Βέλγιο βλέπει την de facto πρωτεύουσα της ΕΕ να μετατρέπεται σε εμπόλεμη ζώνη συμμοριών.

Οι νέοι πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Άντερλεχτ, αυτή τη φορά στην περιοχή Peterbos.

Από την ένοπλη συμπλοκή σκοτώθηκε ένα άτομο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά.

Another shooting occurred in the Peterbos district of Anderlecht late Thursday night, killing one person. https://t.co/npkRDrDNNC — The Brussels Times (@BrusselsTimes) February 7, 2025

«Πρόκειται μάλλον για αντίποινα, για έναν πόλεμο μαφιόζων για το ποιος έχει τον έλεγχο του πεδίου», δήλωσε ο δήμαρχος του 'Αντερλεχτ, Φαμπρίς Κάμπις.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο νεκρός άνδρας δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί και διενεργείται έρευνα για να διαλευκανθούν οι συνθήκες του θανάτου του.

Χθες τη νύχτα πάλι στην περιοχή 'Αντερλεχτ, κοντά στον σταθμό του μετρό, σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ την Τετάρτη, σε αντίστοιχη συμπλοκή, μία σφαίρα κατέληξε σε παιδικό υπνοδωμάτιο.

Οι υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, ανακοίνωσαν ότι θα ενισχυθεί άμεσα η αστυνομική παρουσία στους δρόμους των Βρυξελλών.

Ήδη από την περασμένη Πέμπτη η παρουσία της αστυνομίας στους σταθμούς του μετρό ήταν αυξημένη.

Σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν ανακοίνωσε ότι θα κινητοποιηθεί η ομοσπονδιακή αστυνομική εφεδρεία στο 'Αντερλεχτ.

Από σήμερα θα υπάρχει παρουσία περιπόλων στα νότια των Βρυξελλών (Anderlecht, Saint-Gilles και Forest).

Πηγή: skai.gr

