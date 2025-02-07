Οι χώρες της Βαλτικής, Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία, προετοιμάζονται για πιθανό σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ολοκληρώνουν την πολυαναμενόμενη αποσύνδεσή τους από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ρωσίας, σύμφωνα με το CNBC.

Οι χώρες αυτές πρόκειται να αποσυνδεθούν πλήρως από το ελεγχόμενο από τη Μόσχα ενεργειακό δίκτυο «BRELL» το Σάββατο, προτού ολοκληρώσουν τη σύνδεσή τους με το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας την Κυριακή.

Η κίνηση αυτή θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τη διασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και ασφάλειας και την κατάργηση των απομειναριών της μετασοβιετικής εποχής που έχουν συνδέσει τα κράτη της Βαλτικής με τη Ρωσία.

Ο Gert Auväärt, επικεφαλής του Κέντρου Κυβερνοασφάλειας της Εσθονίας, δήλωσε στο CNBC ότι η χώρα συνεργάζεται στενά με τους γείτονές της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για να προετοιμαστεί για πιθανά σαμποτάζ όταν πραγματοποιηθεί η αποσύνδεση.

«Η μετάβαση έχει σχεδιαστεί διεξοδικά και οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι η πιθανότητα σοβαρών προβλημάτων είναι χαμηλή. Ωστόσο, η Ρωσία μπορεί να επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί αυτή την περίοδο για να δημιουργήσει αβεβαιότητα», ανέφερε.

«Χάρη στην ισχυρή εθνική και διεθνή συνεργασία, η Εσθονία είναι καλά προετοιμασμένη ακόμη και για τα χειρότερα σενάρια - αν και αυτό δεν σημαίνει ότι οι απειλές αυτές θα υλοποιηθούν», πρόσθεσε.

Το κατά πόσον η Ρωσία θα αφήσει αναπάντητη την αποσύνδεση των Βαλτικών χωρών από το «BRELL» - ένα ακρωνύμιο για τη Λευκορωσία, τη Ρωσία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία που αναφέρεται στη συμφωνία του 2001 για τον συγχρονισμό των δικτύων τους - μένει να φανεί.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο αντιποίνων από τη Ρωσία λαμβάνεται σοβαρά στα υπόψη από τα υπουργεία Ενέργειας των χωρών της Βαλτικής και τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, όπως η Elering, ο κρατικός διαχειριστής δικτύου της Εσθονίας.

«Οι προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί και είμαστε έτοιμοι για την αποσύνδεση», ανέφερε ο Kalle Kilk, επικεφαλής της Elering, σε δήλωσή του την Πέμπτη, περιγράφοντας τη διαδικασία ως ένα “μοναδικό εγχείρημα στην πρόσφατη ιστορία της ενέργειας, όσον αφορά την κλίμακα και την πολυπλοκότητά του”.

«Αν και οι μεγάλες τεχνικές αλλαγές ενέχουν πάντα ορισμένους κινδύνους, τους αναλύσαμε διεξοδικά και αναπτύξαμε κατάλληλα σχέδια δράσης. Με μια προγραμματισμένη μετάβαση, ο μέσος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας δεν αναμένεται να παρατηρήσει καμία αλλαγή».

«Αυτό που δεν μπορεί να προβλεφθεί 100%, ωστόσο, είναι μια κατάσταση όπου η ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί ως όπλο. Επομένως, αυτό που είναι επικίνδυνο δεν είναι τόσο η αποσύνδεση από τη Ρωσία, επειδή προετοιμαζόμαστε για αυτό εδώ και χρόνια, αλλά η συνέχιση της σύνδεσης με το ρωσικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο Kilk.

Αντίστροφη μέτρηση για την «ενεργειακή ανεξαρτησία»

Η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004, αλλάζοντας επ' αόριστον τις σχέσεις τους με τη Ρωσία.

Έκτοτε, τα κράτη αυτά έχουν προσπαθήσει να ευθυγραμμίσουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας με την υπόλοιπη ΕΕ. Το μπλοκ παρείχε επιχορηγήσεις αξίας άνω των 1,2 δισ. ευρώ για τη σύνδεση, η οποία θεωρείται στρατηγική προτεραιότητα.

Η αίσθηση του επείγοντος γύρω από την αποσύνδεση ενισχύθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, με τον πόλεμο να προκαλεί φόβους σε άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες - συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Βαλτικής - ότι θα μπορούσαν επίσης να βρεθούν αντιμέτωπες με παρόμοια ρωσική επιθετικότητα στο μέλλον.

Η χρήση των ενεργειακών υποδομών της σοβιετικής εποχής από τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία θεωρήθηκε επίσης πηγή μεγάλης ανασφάλειας, με την ανησυχία ότι η Ρωσία θα μπορούσε να διακόψει την παροχή ενέργειας.

Τα κράτη της Βαλτικής θεωρούνται ότι βρίσκονται στη «γραμμή του μετώπου» με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία (η Λετονία συνορεύει και με τις δύο, η Εσθονία συνορεύει με τη Ρωσία, ενώ η Λιθουανία έχει κοινά σύνορα με τη Λευκορωσία και το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ) και το πρώην σοβιετικό καθεστώς τους τα έχει καταστήσει στόχο για «υβριδικές» απειλές, από κυβερνοεπιθέσεις μέχρι υποψίες για σαμποτάζ σε καλώδια μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Οι κυβερνοεπιθέσεις κατά της Εσθονίας αυξήθηκαν κατακόρυφα το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε ο Auväärt.

Το τελευταίο κεφάλαιο

Με τα ενεργειακά συστήματα της Βαλτικής και της Ρωσίας να παραμένουν αλληλένδετα παρά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, η σχεδιαζόμενη αποσύνδεση από το ρωσικό σύστημα πάνω από 30 χρόνια αργότερα είναι τόσο σημαντική όσο και συμβολική.

«Η κίνηση των τριών κρατών της Βαλτικής θα αποτελέσει το αποκορύφωμα πολυετών προσπαθειών και πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την αποσύνδεση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών από τα δίκτυα της σοβιετικής εποχής, τα οποία θεωρούνται πηγή ανασφάλειας», δήλωσε ο Andrius Tursa, σύμβουλος Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης της εταιρείας Teneo. «Οι χώρες αυτές έχουν ενισχύσει τη φυσική ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια των ενεργειακών τους συστημάτων εν όψει πιθανών εξωτερικών προσπαθειών διατάραξης της λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά συμβολικής και τεχνικά πολύπλοκης μετάβασης», σημείωσε.

Η αποσύνδεση από το ρωσικό δίκτυο θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου, ξεκινώντας από τη Λιθουανία και καταλήγοντας στην Εσθονία. Στη συνέχεια, τα κράτη της Βαλτικής θα πραγματοποιήσουν κοινές δοκιμές τάσης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου «για να αξιολογήσουν τα διαδικαστικά και τεχνικά μέτρα των κρατών της Βαλτικής για τη διατήρηση της ικανότητάς τους να ανταπεξέλθουν ανεξάρτητα», ανέφερε η Elering.

Η διαδικασία της αποσύδνεσης θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Κυριακής, όταν τα κράτη της Βαλτικής συνδέσουν τα δίκτυά τους με το ηπειρωτικό ευρωπαϊκό δίκτυο, γνωστό ως UCTE.

Ο υπουργός Κλίματος και Ενέργειας της Λετονίας Kaspars Melnis δήλωσε ότι έχουν ήδη γίνει προσπάθειες διασποράς παραπληροφόρησης σχετικά με τη μετάβαση, δηλώνοντας ότι «σε περίπλοκες γεωπολιτικές συνθήκες, πράγματι η κοινωνία είναι πιο ευάλωτη, και όσο πλησιάζει η καθορισμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου, τόσο περισσότερο πέφτουμε πάνω σε παραπλανητικές πληροφορίες». «Επομένως, προτρέπουμε το κοινό να αντιμετωπίζει τις πληροφορίες με κριτική σκέψη, να μην πέφτει θύμα συναισθηματικά φορτισμένων δηλώσεων και να μην μοιράζεται ειδήσεις που δεν έχουν επαληθευτεί», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

