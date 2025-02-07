Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ, ICC) καταδίκασε σήμερα την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις εις βάρος των στελεχών και των εργαζομένων του και δεσμεύθηκε να συνεχίσει να αποδίδει δικαιοσύνη στον κόσμο.

«Το ΔΠΔ καταδικάζει τη δημοσίευση από τις ΗΠΑ διατάγματος το οποίο έχει στόχο να επιβάλει κυρώσεις σε στελέχη του και να βλάψει το ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό του έργο», τόνισε το Δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

«Το Δικαστήριο στηρίζει απόλυτα το προσωπικό του και δεσμεύεται να συνεχίσει να αποδίδει δικαιοσύνη και να ξαναδίνει ελπίδα σε εκατομμύρια αθώα θύματα ωμοτήτων σε όλο τον κόσμο, κάθε φορά που του ζητείται», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι μόνιμο δικαστικό όργανο αρμόδιο για την ποινική δίωξη προσώπων για το έγκλημα της γενοκτονίας, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα εγκλήματα πολέμου και το έγκλημα της επίθεσης.

Διαφέρει από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ένα όργανο των Ηνωμένων Εθνών που εκδικάζει διαφορές μεταξύ των κρατών.

Συγχαρητήρια από το Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ «συνεχάρη έντονα» σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις κυρώσεις που επέβαλε στο ΔΠΔ, τις ενέργειες του οποίου χαρακτήρισε «ανήθικες» και παράνομες, «εναντίον της Αμερικής και του στενού συμμάχου μας, του Ισραήλ».

«Συγχαίρω έντονα τον πρόεδρο Τραμπ. Το ΔΠΔ διώκει με επιθετικό τρόπο τους εκλεγμένους ηγέτες του Ισραήλ, της μοναδικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή» δήλωσε ο Σάαρ σε ανάρτησή του στο Χ, εκτιμώντας ότι το Διεθνές Δικαστήριο δεν έχει καμία νομιμοποίηση, καθώς «το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης και δεν είναι μέλη του ΔΠΔ».

«Οι κυρώσεις Τραμπ απειλούν την ανεξαρτησία του ΔΠΔ» - Επιφυλάσσεται για μέτρα η ΕΕ

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) «απειλεί την ανεξαρτησία» του, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η επιβολή κυρώσεων στο ΔΠΔ απειλεί την ανεξαρτησία του Δικαστηρίου και υπονομεύει το σύνολο του συστήματος της διεθνούς δικαιοσύνης», κατήγγειλε ο Κόστα σε ανάρτησή του στο Χ.

Η ΕΕ από την πλευρά της επεσήμανε ότι «λυπάται για την αμερικανική απόφαση, επιφυλασσόμενη του δικαιώματός της να λάβει μέτρα», επεσήμανε εκπρόσωπος του μπλοκ χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Το ΔΠΔ «διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη διατήρηση της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης και στον αγώνα κατά της ατιμωρησίας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο Κόστα συναντήθηκε χθες Πέμπτη στις Βρυξέλλες με την πρόεδρο του ΔΠΔ, την Τομόκο Ακάνε, και με την ευκαιρία υπενθύμισε «τον ζωτικής σημασίας ρόλο» που έχει το δικαστήριο στην «απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα μερικών από των πιο φρικτών εγκλημάτων παγκοσμίως».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

