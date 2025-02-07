Χαμενεΐ: Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν είναι έξυπνες, σοφές ή έντιμες

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε την Παρασκευή ότι η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν είναι «έξυπνες, σοφές ή έντιμες», σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα ήθελε να έχει μια πυρηνική ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του, το 2018, ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία του 2015 της Τεχεράνης με τις παγκόσμιες δυνάμεις και επέβαλε εκ νέου κυρώσεις που έχουν παραλύσει την οικονομία της χώρας.

Τα σκληρά μέτρα ώθησαν την Τεχεράνη στο να παραβιάσει τους πυρηνικούς περιορισμούς της συμφωνίας.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι το Ιράν είναι έτοιμο να δώσει στις ΗΠΑ μια ευκαιρία να επιλύσουν τις διαφορές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.