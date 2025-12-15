Σημαντικό πλήγμα συνεχίζει να αντιμετωπίζει ο Άρης στο κομμάτι της άμυνας, καθώς ο Φαμπιάνο δεν υπολογίζεται ούτε για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή (21/12), στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας για το 2025.



Ο έμπειρος Βραζιλιάνος στόπερ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, πρόβλημα που τον κρατά εκτός αγωνιστικής δράσης εδώ και περίπου δύο μήνες.

Ο Φαμπιάνο έχει να αγωνιστεί από τις 19 Οκτωβρίου και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όταν και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο. Έκτοτε ακολούθησε συντηρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρξαν ακόμη και φόβοι ότι θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, κάτι που θα τον έθετε νοκ άουτ για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Προς το παρόν, πάντως, το σενάριο του χειρουργείου απομακρύνεται. Οι θεραπείες στις οποίες υποβάλλεται ο αρχηγός του Άρη εξελίσσονται ομαλά, οι πόνοι υποχωρούν σταδιακά και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα αποφευχθεί η επέμβαση. Ο Μανόλο Χιμένεθ παρακολουθεί στενά την πορεία αποκατάστασής του, γνωρίζοντας πόσο κομβική είναι η παρουσία του στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

