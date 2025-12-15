Λογαριασμός
Πάνω στην ώρα για τα Χριστούγεννα: Το Central Park χιονισμένο και μαγευτικό – Βίντεο, φωτογραφίες 

Μία δυνατή χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη σκέπασε με χιόνι το διάσημο πάρκο στο κέντρο του Μανχάταν, δημιουργώντας ειδυλλιακές εικόνες  

χιονια νεα υορκη

Μία δυνατή χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη σκέπασε το Σαββατοκύριακο με χιόνι το διάσημο Central Park, στο κέντρο του Μανχάταν, δημιουργώντας ειδυλλιακές εικόνες. 

Μικροί και μεγάλοι, ντόπιοι και τουρίστες ξεχύθηκαν στο πάρκο για να απολαύσουν το μαγευτικό θέαμα, με πολλούς να σχολιάζουν στα social media: «Πάνω στην ώρα για τα Χριστούγεννα!». 

Πηγή: skai.gr

