Μία δυνατή χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη σκέπασε το Σαββατοκύριακο με χιόνι το διάσημο Central Park, στο κέντρο του Μανχάταν, δημιουργώντας ειδυλλιακές εικόνες.

❄️ Snow Storm hits NYC and blankets Central Park in 4 inches of snow. ☃️



☃️☃️Strolling the Upper East Side of Manhattan on a Sunday morning watching the snow fall in NYC.☃️☃️



Billionaires' Row in the background ONe57, Steinway Tower, 220 Central Park South, Central Park Tower,… pic.twitter.com/4Vcnq2v4V7 December 14, 2025

Μικροί και μεγάλοι, ντόπιοι και τουρίστες ξεχύθηκαν στο πάρκο για να απολαύσουν το μαγευτικό θέαμα, με πολλούς να σχολιάζουν στα social media: «Πάνω στην ώρα για τα Χριστούγεννα!».

Πηγή: skai.gr

