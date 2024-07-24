Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέιμς Κλέβερλι δήλωσε την Τρίτη ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, το οποίο έχασε την εξουσία από το Εργατικό Κόμμα του Κερ Στάρμερ στις εκλογές στις αρχές του μήνα μετά από 14 χρόνια κυβέρνησης.

Το κόμμα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αναδείξει τον νέο ηγέτη του στις 2 Νοεμβρίου , αφού η χειρότερη εκλογική επίδοσή του οδήγησε στην παραίτηση τον πρώην πρωθυπουργό Ρίσι Σουνάκ.

Ο Κλέβερλι, ένας πρώην πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος που ήταν πιο πρόσφατα υπουργός Εσωτερικών, είναι το πρώτο άτομο που επιβεβαίωσε επίσημα ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία των Συντηρητικών.

"Οι τελευταίες εκλογές μάς έδειξαν ότι είχαμε χάσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων. Αμφισβήτησαν τα κίνητρά μας, την ικανότητά μας και τη δέσμευσή μας να τους δώσουμε κίνητρο. Αυτό πρέπει να αλλάξει", έγραψε ο Κλέβερλι σε άρθρο για την εφημερίδα Telegraph.

"Αυτό ξεκινά με την επιλογή του σωστού ηγέτη και, στη συνέχεια με την υποστήριξή του όποιος και αν είναι. Προτείνω τον εαυτό μου να γίνω αυτός ο ηγέτης, επειδή μπορώ να ενώσω το Συντηρητικό Κόμμα και να ανατρέψω την κατολίσθηση του Στάρμερ."

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.