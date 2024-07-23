Στις 2 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί ο νέος ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος στο ΗΒ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στις 2 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί ο νέος ηγέτης του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος, με τον Ρίσι Σούνακ να παραμένει ως υπηρεσιακός αρχηγός μέχρι τότε.

Όπως ανακοίνωσε το κόμμα, οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή θα μπορούν να αρχίσουν να υποβάλλονται από αύριο Τετάρτη, στις 7 το βράδυ τοπική και μέχρι τις 2.30 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουλίου.

Θα απαιτείται η στήριξη τουλάχιστον δέκα μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος για να κατατεθεί μια υποψηφιότητα.

Οι δραστικά μειωμένοι σε αριθμό μετά τις πρόσφατες εκλογές Συντηρητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν ώστε να μείνουν εν τέλει τέσσερις υποψήφιοι, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να κερδίσουν την ψήφο των μελών του κόμματος στο ετήσιο συνέδριο, που φέτος θα διεξαχθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου στο Μπέρμιγχαμ.

Στη συνέχεια η διαδικασία προβλέπει μείωση της λίστας υποψηφίων στους δύο, με τον νικητή να εκλέγεται από τη βάση του κόμματος.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν την ηγεσία έχουν αφήσει αρκετοί βουλευτές, από τη Σουέλα Μπράβερμαν, την Κέμι Μπάντενοκ, την Πρίτι Πατέλ και τον Ρόμπερτ Τζένρικ στην πιο δεξιά πτέρυγα του κόμματος, μέχρι τους πιο μετριοπαθείς Τομ Τούγκεντχατ, Τζέιμς Κλέβερλι και Μελ Στράιντ.

