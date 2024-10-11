Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η βρετανική κυβέρνηση έχει θέσει 37 εταιρείες που συνδέονται με το Ηνωμένο Βασίλειο υπό έρευνα για δυνητικές παραβιάσεις των κυρώσεων κατά της Ρωσίας αναφορικά με τη μεταφορά και πώληση πετρελαίου.

Όπως αποκαλύπτει το BBC, πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για εταιρείες ασφάλισης θαλάσσιων μεταφορών, αλλά η ταυτότητα των εταιρειών δεν έχει γίνει γνωστή.

Επίσης σημειώνεται πως η κυβέρνηση για την ώρα δεν έχει επιβάλει πρόστιμα. Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι θα ληφθούν τα πρέποντα μέτρα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, η οποία λόγω της πολυπλοκότητάς της παίρνει χρόνο.

Πηγή: skai.gr

