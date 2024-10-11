Κάποιοι παίζουν ποδόσφαιρο, κάποιοι τένις, κάποιοι αθλούνται στις πισίνες και υπάρχουν και κάποιοι που αποφασίζουν να ρισκάρουν τη ζωή τους σε πιο ριψοκίνδυνα και ανεπίσημα αθλήματα, όπως οι «βουτιές του θανάτου». Ενας από αυτούς είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στο Dods Diving - το αυθεντικό νορβηγικό στυλ death diving.

Ο 22χρονος Γάλλος Come Girardot πήδηξε στο νερό από βράχο ύψους 44 μέτρων, χωρίς κανέναν προστατευτικό εξοπλισμό, σπάζοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ 41,7 μέτρων.

Ο Girardot έκανε αυτό το παράτολμο άλμα από τον καταρράκτη La Cimbarra κοντά στην πόλη Aldeaquemada στην κεντρική Ισπανία και ανέβασε σχετικά βίντεο που κόβουν την ανάσα.

Σύμφωνα με την CorriereTV, η κατάδυση διήρκησε μόλις τρία δευτερόλεπτα και ο Girardot έπεσε με τα πόδια με ταχύτητα περίπου 106 χιλιόμετρα την ώρα (άουτς!).

«Το να μπω στο κλαμπ των 40 μέτρων ήταν ο στόχος μου από το τελευταίο παγκόσμιο ρεκόρ μου στα 36 μέτρα και αφού το σχεδίαζα για 8 μήνες, με τα σκαμπανεβάσματά του, επιτέλους συνέβη» έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram.

Μιλώντας στην DailyMail για το κατόρθωμά του, ο 22χρονος εξήγηση ότι το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν η αντίστροφη μέτρηση πριν από το άλμα. «Μόλις μετρήσεις μέχρι το τρία, δεν υπάρχει επιστροφή και απλά πρέπει να πηδήξεις» είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.