Τουλάχιστον 16 άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Milton από τη Φλόριντα με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν το έργο τους σε πλημμυρισμένες περιοχές αλλά και σε όσες έχουν γεμίσει συντρίμμια.

Αν και ο τυφώνας έχει απομακρυνθεί από την πολιτεία στον Ατλαντικό Ωκεανό, οι Αρχές προειδοποιούν για πιθανές πλημμύρες τις επόμενες ημέρες.

Περισσότερα από δύο εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ρεύμα και χιλιάδες άνθρωποι έχουν διασωθεί από πλημμυρισμένες περιοχές.

430 διασώσεις στην κομητεία Pinellas

Στην κομητεία Pinellas της Φλόριντα τα συνεργεία προχώρησαν σε μια σειρά διασώσεων από τις πλημμύρες, συμπεριλαμβανομένου ενός συγκροτήματος διαμερισμάτων όπου 430 άνθρωποι διασώθηκαν καθώς το νερό είχε φτάσει μέχρι τον δεύτερο όροφο.

Εν τω μεταξύ, τα πληρώματα εργάζονται για να καθαρίσουν δρόμους, να επισκευάσουν τις υποδομές και να αποκαταστήσουν κρίσιμες υπηρεσίες μετά το χτύπημα της κομητείας, δήλωσε στο CNN ο Ashley Giovannetti, ο υπεύθυνος δημόσιας πληροφόρησης για τη διαχείριση έκτακτης ανάγκης της κομητείας.

Αξιωματούχοι της Φλόριντα προειδοποιούν για απατεώνες εργολάβους

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προτρέπουν τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή για απατεώνες εργολάβους που πιθανότατα να εκμεταλλευτούν την ανάγκη ων ανθρώπων που έχουν πληγεί από τον τυφώνα.

«Προσέξτε τους εργολάβους που παίρνουν στοιχεία και κάνουν ελάχιστη ή καθόλου εργασία», ανέφερε η συμβουλευτική εταιρεία Pinellas County Consumer Protection

«Αποφύγετε να συναλλάσσεστε με οποιονδήποτε ζητά εργασία από πόρτα σε πόρτα. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να τα ελέγξετε πρώτα» συμβουλεύει.

Οι αρχές προειδοποίησαν επίσης τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί με τους εργολάβους που ζητούν προκαταβολή για υπηρεσίες ή επιμένουν ότι για εκτεταμένες επισκευές δεν απαιτείται άδεια.

