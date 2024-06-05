Λογαριασμός
«Δεν ήταν πράξη ενός μοναχικού τρελού»: Οι πρώτες δηλώσεις του Σλοβάκου πρωθυπουργού Φίτσο μετά την επίθεση εναντίον του (Βίντεο)

Ο ίδιος ανέφερε ότι ενδεχομένως να επιστρέψει στη δουλειά του στις αρχές Ιουνίου - Ιουλίου

Fico

Ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον του στις 15 Μαΐου, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο Facebook την Τετάρτη στο οποίο είπε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να επιστρέψει στη δουλειά του στις αρχές Ιουνίου - Ιουλίου.

Στο βίντεο, ο Φίτσο ανέφερε ότι δεν υπάρχει λόγος να πιστεύει ότι η επίθεσή του ήταν πράξη ενός «μοναχικού τρελού» και αποκάλεσε τον δράστη ακτιβιστή της σλοβακικής αντιπολίτευσης.

TAGS: Σλοβακία πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο
