Επιχείρηση των Χούθι στο πλοίο «Athens Voyager»

Το πλοίο φαίνεται να έχει εισέλθει στην Ερυθρά θάλασσα με κατεύθυνση προς το Σουέζ

Athens Voyager

Επιχείρηση στο πλοίο με την ονομασία “Athens Voyager” «για την υποστήριξη της Γάζας», στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα προς γειτονική χώρα πραγματοποιούν οι Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ του εκπροσώπου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Υεμένης. (Ο λογαριασμός δεν είναι επαληθευμένος).

 Το πλοίο φαίνεται να έχει εισέλθει στην Ερυθρά θάλασσα με κατεύθυνση προς το Σουέζ.

Πηγή: ertnews.gr

TAGS: Χούθι Ερυθρά Θάλασσα Επίθεση πλοίο
