Επιχείρηση των Χούθι στο πλοίο «Athens Voyager»

Επιχείρηση στο πλοίο με την ονομασία “Athens Voyager” «για την υποστήριξη της Γάζας», στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα προς γειτονική χώρα πραγματοποιούν οι Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ του εκπροσώπου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Υεμένης. (Ο λογαριασμός δεν είναι επαληθευμένος).

عملية اليوم مساندة لغزة، وفي الوقت نفسه رسالة لدولة مجاورة أي خطاء فنحن قادرون على

حصارك

LUNARIA

ATHENS VOYAGER June 5, 2024

Το πλοίο φαίνεται να έχει εισέλθει στην Ερυθρά θάλασσα με κατεύθυνση προς το Σουέζ.

