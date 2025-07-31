Βρετανία: Συνεχίζονται τα προβλήματα στα αεροδρόμια

Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι μήνες της μεγαλύτερης «απόδρασης» των Βρετανών ταξιδιωτών. Τα σχολεία έχουν κλείσει, η βρετανική Βουλή το ίδιο, ενώ οι ρυθμοί, ακόμα και στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, μειώνονται αισθητά. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium, που αναφέρει και ο Independent, στο Γκάτγουικ - το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο με έναν αεροδιάδρομο - κατά μέσο όρο κάθε αεροπλάνο θα προσγειώνεται ή θα απογειώνεται κάθε 95 δευτερόλεπτα. Μάλιστα, για κάποιες ημέρες του Αυγούστου ο χρόνος αυτός θα μειωθεί - για τις ώρες αιχμής - στα 65 δευτερόλεπτα.



Έτσι, δεν ξαφνιάζει ότι το χθεσινό πρόβλημα στο τμήμα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας αποδιοργάνωσε όλα τα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Μάλιστα, οι ειδικοί στις αερομεταφορές προειδοποιούν ότι τα προβλήματα θα συνεχιστούν, μέχρι να ξαναμπούν σε σειρά τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα που πρέπει να ακολουθήσουν αυτή την περίοδο τα αεροδρόμια.

Παράπονα από επιβάτες και αεροπορικές

Ακόμη και σήμερα, οι επιβάτες καλούνται να ελέγξουν τις πληροφορίες της πτήσης τους πριν μεταβούν σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο της Μεγάλης Βρετανίας. Από το πρωί δέκα πτήσεις, από και προς το Χίθροου, ακυρώθηκαν, ενώ τα αεροδρόμια Στάνστεντ και Γκάτγουικ περιγράφουν την κατάσταση ως «φυσιολογική» και «σταθερή».



Χαρακτηριστικό είναι ότι το χθεσινό πρόβλημα στο τμήμα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ακύρωσε περισσότερες από 150 πτήσεις και ακινητοποίησε στο έδαφος χιλιάδες περισσότερες. Η εταιρεία διαχείρισης NATS απολογήθηκε, λέγοντας ότι χρειάστηκε 20 λεπτά για να επιλύσει το πρόβλημα, ενώ τόνισε ότι τα συστήματα ήταν πλήρως λειτουργικά μέσα σε μία ώρα. Επισημαίνεται ότι το πρόβλημα αναφέρεται ως «σχετικό με τα ραντάρ» και δεν φαίνεται να είχε σχέση με κυβερνοεπίθεση.



Παρόλα αυτά, οι αεροπορικές ζητούν εξηγήσεις από την εταιρεία διαχείρισης αλλά και την παραίτηση του Διευθύνοντα Συμβούλου αυτής, Μάρτιν Ρολφ. Αυστηρότερη στάση πήρε η αεροπορική εταιρεία Ryanair, δηλώνοντας ότι «είναι εξωφρενικό οι επιβάτες να έρχονται αντιμέτωποι για ακόμα μία φορά με καθυστερήσεις και προβλήματα εξαιτίας της συνεχιζόμενης κακοδιαχείρισης του Μάρτιν Ρολφ», ζητώντας να παραιτηθεί και κατηγορώντας τον ταυτόχρονα για «ανικανότητα».



Σήμερα κιόλας, η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ρολφ «με σκοπό να καταλάβει τι συνέβη αλλά και πώς θα μπορέσουν από κοινού να αποτρέψουν στο μέλλον παρόμοια περιστατικά».

Παρόμοιο πρόβλημα το 2023

Ο δημοσιογράφος και ταξιδιωτικός ανταποκριτής Σίμον Κάλντερ, μιλώντας στο BBC, τόνισε ότι «το ζήτημα είναι ότι αυτήν τη περίοδο όλα βρίσκονται σε τεντωμένο σκοινί, η κινητικότητα των ταξιδιωτών είναι αυξημένη και οι αεροπορικές δεν μπορούν να απορροφήσουν το πρόβλημα».



Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2023 η εταιρεία NATS είχε πάλι πρόβλημα στο τμήμα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC). Τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, περισσότεροι από 700.000 επιβάτες επηρεάστηκαν από τις ακυρώσεις περισσότερων από 500 πτήσεων στα μεγαλύτερα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: Deutsche Welle

