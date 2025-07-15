Βρετανία: Στο έλεος των Ταλιμπάν 20.000 Αφγανοί μετά τη διαρροή δεδομένων

Στο έλεος των Ταλιμπάν είναι δεκάδες χιλιάδες Αφγανοί μετά το φιάσκο της διαρροής προσωπικών δεδομένων από τη βρετανική κυβέρνηση.

Μια μαζική παραβίαση δεδομένων από το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας έχει θέσει τις ζωές περίπου 20.000 Αφγανών υπηκόων, και των οικογενειών τους «σε κίνδυνο σοβαρής βίας», όπως αποκαλύφθηκε.

Λεπτομέρειες σχετικά με το λάθος μπορούν επιτέλους να δημοσιοποιηθούν, αφού ένας δικαστής ήρε ένα νομικό μπλόκο που είχε ζητήσει η κυβέρνηση.

Η νομική εταιρεία Barings Law κατηγόρησε το Υπουργείο Άμυνας ότι προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από την κοινή γνώμη.

Εκτός από το ανθρώπινο κόστος, το σκάνδαλο πιθανότατα θα αναγκάσει τη βρετανική κυβέρνηση - δηλαδή τους φορολογούμενους – να καταβάλει μεγάλα χρηματικά ποσά σε αποζημιώσεις και υποστήριξη προς τους πληγέντες.

Η βρετανική κυβέρνηση αναμένεται σύντομα να προβεί σε δήλωση στο κοινοβούλιο, αναφέρει το Sky News.

To φιάσκο πιστεύεται ότι προκλήθηκε από τον απρόσεκτο χειρισμό ενός email που περιείχε μια λίστα με τα ονόματα και άλλες λεπτομέρειες περίπου 20.000 Αφγανών υπηκόων, οι οποίοι προσπαθούσαν να υποβάλουν αίτηση σε ένα βρετανικό κυβερνητικό πρόγραμμα για την υποστήριξη όσων βοήθησαν ή συνεργάστηκαν με τις βρετανικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν που πολεμούσαν τους Ταλιμπάν μεταξύ 2001 και 2021.

Η κατάρρευση της υποστηριζόμενης από τη Δύση αφγανικής κυβέρνησης εκείνο το έτος, οδήγησε τους Ταλιμπάν στην επιστροφή στην εξουσία. Η νέα κυβέρνηση θεωρεί ως προδότη όποιον συνεργάστηκε με βρετανικές ή άλλες ξένες δυνάμεις κατά τις δύο προηγούμενες δεκαετίες ως προδότη.

Η πηγή ανέφερε ότι ένας μικρός αριθμός ατόμων που κατονομάζονται στη λίστα είναι γνωστό ότι στη συνέχεια δεδομένων, αν και δεν είναι σαφές εάν αυτό ήταν άμεσο αποτέλεσμα της παραβίασης δεδομένων.

Δεν είναι επίσης σαφές εάν οι Ταλιμπάν έχουν τη λίστα.

Ο Αντνάν Μαλίκ, επικεφαλής προστασίας δεδομένων στην Barings Law, δήλωσε: «Πρόκειται για μια απίστευτα σοβαρή παραβίαση δεδομένων, την οποία το Υπουργείο Άμυνας έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να κρύψει από το βρετανικό κοινό.

«Περιλαμβάνει την απώλεια προσωπικών και ταυτοποιητικών πληροφοριών σχετικά με Αφγανούς υπηκόους που βοήθησαν τις βρετανικές δυνάμεις να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και να υποστηρίξουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Συνολικά περίπου 20.000 άτομα έχουν επηρεαστεί, θέτοντας αυτά και τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε σοβαρό κίνδυνο βίας από αντιπάλους και ένοπλες ομάδες».

Η δικηγορική εταιρεία συνεργάζεται με περίπου 1.000 από αυτούς που επηρεάστηκαν «για να ασκήσει πιθανές νομικές ενέργειες».

Πηγή: skai.gr

