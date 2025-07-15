ΟΗΕ: Ένα στα 10 παιδιά στη Γάζα είναι υποσιτισμένο

Ένα στα 10 παιδιά που εξετάζεται σε κλινικές που διαχειρίζεται η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες στη Γάζα από το 2024 είναι υποσιτισμένο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αυτή.

«Οι υγειονομικές μας ομάδες επιβεβαιώνουν ότι τα ποσοστά υποσιτισμού αυξάνονται στη Γάζα, ιδιαίτερα αφότου η πολιορκία εντάθηκε πριν από τέσσερις και πλέον μήνες», δήλωσε η Ζιλιέτ Τουμά, επικεφαλής Επικοινωνίας της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) σε δημοσιογράφους στη Γενεύη μέσω βιντεοσύνδεσης από το Αμάν της Ιορδανίας.

Από τον Ιανουάριο του 2024, η UNRWA δήλωσε ότι εξέτασε πάνω από 240.000 αγόρια και κορίτσια ηλικίας κάτω των 5 ετών στις κλινικές της, προσθέτοντας ότι πριν από τον πόλεμο σπάνια παρατηρούνταν περιπτώσεις οξέος υποσιτισμού στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ένας νοσηλευτής με τον οποίο μιλήσαμε μας είπε ότι στο παρελθόν έβλεπε αυτές τις περιπτώσεις υποσιτισμού μόνο στα βιβλία και τα ντοκιμαντέρ», δήλωσε η Τουμά.

«Φάρμακα, προμήθειες σίτισης, είδη υγιεινής, καύσιμα, όλα εξαντλούνται με γρήγορους ρυθμούς», δήλωσε η Τουμά.

Στις 19 Μαΐου, το Ισραήλ ήρε τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα που διαρκούσε 11 εβδομάδες, επιτρέποντας να επαναληφθεί η διανομή περιορισμένων προμηθειών από τα Ηνωμένα Έθνη. Ωστόσο, συνεχίζει να μην επιτρέπεται στην UNRWA να μεταφέρει βοήθεια στον θύλακα.

Χθες, η UNICEF δήλωσε ότι τον περασμένο μήνα πάνω από 5.800 παιδιά διαγνώστηκαν με υποσιτισμό στη Γάζα, μεταξύ των οποίων 1.000 παιδιά με σοβαρό, οξύ υποσιτισμό. Δήλωσε ότι πρόκειται για αύξηση για τέταρτο συνεχή μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

