Ο Σέφκοβιτς βλέπει σήμερα τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο

Η ΕΕ δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει σε δασμούς - αντίμετρα σε βάρος των ΗΠΑ πριν από την 1η Αυγούστου, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς θα έχει σήμερα το απόγευμα συνομιλίες με τον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ.

