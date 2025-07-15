Ο Σέφκοβιτς βλέπει σήμερα τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο

Η ΕΕ δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει σε δασμούς - αντίμετρα σε βάρος των ΗΠΑ πριν από την 1η Αυγούστου, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς θα έχει σήμερα το απόγευμα συνομιλίες με τον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ.
Πηγή: skai.gr
