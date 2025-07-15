Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Σέφκοβιτς βλέπει σήμερα τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο

Η ΕΕ δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει σε δασμούς - αντίμετρα σε βάρος των ΗΠΑ πριν από την 1η Αυγούστου, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Σέφκοβιτς

Η ΕΕ δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει σε δασμούς - αντίμετρα σε βάρος των ΗΠΑ πριν από την 1η Αυγούστου, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς θα έχει σήμερα το απόγευμα συνομιλίες με τον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δασμοί Τραμπ ΕΕ Ντόναλντ Τραμπ Μάρος Σέφκοβιτς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark