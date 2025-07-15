Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε σήμερα ότι έχει καταγράψει τουλάχιστον 875 φόνους τις τελευταίες έξι εβδομάδες σε σημεία διανομής βοήθειας στη Γάζα τα οποία διαχειρίζεται το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) και σε οχηματοπομπές που διαχειρίζονται άλλες οργανώσεις αρωγής, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών.

Η πλειονότητα αυτών που σκοτώθηκαν έχασαν τη ζωή τους κοντά σε σημεία διανομής του GHF, ενώ οι 201 σκοτώθηκαν στις διαδρομές άλλων οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια.

Το GHF χρησιμοποιεί ιδιωτικές αμερικανικές εταιρίες ασφαλείας και επιμελητείας για την παράδοση προμηθειών στη Γάζα, παρακάμπτοντας σε μεγάλο βαθμό ένα σύστημα υπό τον ΟΗΕ που σύμφωνα με το Ισραήλ επέτρεπε στους μαχητές να λεηλατούν φορτία με ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζονταν για αμάχους. Η Χαμάς αρνείται τις κατηγορίες αυτές.

Το GHF έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί ότι έχουν συμβεί περιστατικά στα δικά του σημεία και κατηγορεί τα Ηνωμένα Έθνη για παραπληροφόρηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.