Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε ένα βίντεο στο X, αφότου κυκλοφόρησαν θεωρίες συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ισχυρίζονταν ότι σκοτώθηκε σε ιρανικό πλήγμα.

Στο απόσπασμα, ο Νετανιάχου φαίνεται να παραγγέλνει καφέ σε μια καφετέρια και να αστειεύεται με τις φήμες.

«Είμαι πεθαμένος... για καφέ», είπε, χρησιμοποιώντας μια εβραϊκή φράση που μεταφράζεται ελεύθερα ως το να αγαπάς κάτι μέχρι θανάτου. «Ξέρετε τι; "Πεθαίνω" για τον λαό μου. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται είναι φανταστικός», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, ο Νετανιάχου σηκώνει επίσης και τα δύο του χέρια και δείχνει τα δάχτυλά του στην κάμερα.

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Νωρίτερα, ορισμένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν υποστηρίξει ότι πλάνα από τη συνέντευξη τύπου της Πέμπτης τον έδειχναν με έξι δάχτυλα στο ένα χέρι και ότι είχαν δημιουργηθεί με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. «Θέλετε να μετρήσετε τα δάχτυλά μου; Μπορείτε να τα δείτε εδώ... και εδώ. Βλέπετε; Πολύ ωραία», είπε ο Νετανιάχου.

Στο μήνυμά του προς τους Ισραηλινούς πολίτες, ο Νετανιάχου ανέφερε: «Βγείτε έξω να πάρετε λίγο καθαρό αέρα, αλλά μείνετε κοντά σε προστατευμένο χώρο. Η ανθεκτικότητά σας είναι εκπληκτική· δίνει δύναμη σε μένα, στην κυβέρνηση, στον IDF και στη Μοσάντ. Κάνουμε πράγματα που δεν μπορώ [να αποκαλύψω]... αυτή τη στιγμή, αλλά χτυπάμε το Ιράν πολύ σκληρά, ακόμη και σήμερα. Μου λέτε να συνεχίσω; Λέω σε όλους σας: συνεχίστε κι εσείς».

Πρόσθεσε επίσης: «Συνεχίστε να ακούτε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου ανά πάσα στιγμή - ακούτε τη Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου αλλά και τους δημάρχους των πόλεων - ώστε να είστε πάντα κοντά σε προστατευμένο χώρο. Θα χαλαρώσουμε τους περιορισμούς όσο το δυνατόν περισσότερο. Και σας ευχαριστώ για τον καφέ, είναι εξαιρετικός».

Οι δηλώσεις των Φρουρών της Επανάστασης

Νωρίτερα, το Ιράν την Κυριακή ορκίστηκε να «καταδιώξει και να σκοτώσει» τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Αν αυτός ο εγκληματίας που σκοτώνει παιδιά είναι ζωντανός, θα συνεχίσουμε να τον καταδιώκουμε και να τον σκοτώνουμε με πλήρη ισχύ», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν σε ανακοίνωσή τους. Αυτό συμβαίνει καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν έχει εισέλθει στη 16η ημέρα του. Η σύγκρουση κλιμακώθηκε αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποίησαν κοινά πλήγματα στο Ιράν τον περασμένο μήνα. Οι επιθέσεις σκότωσαν τον 86χρονο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, και πυροδότησαν μια ευρύτερη σύγκρουση σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Σε απάντηση, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ισραήλ και σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου, ενώ το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να πλήττουν ιρανικούς στόχους. Αναφορές αναφέρουν ότι ο πόλεμος έχει ήδη σκοτώσει περισσότερους από 2.000 ανθρώπους, οι περισσότεροι από αυτούς στο Ιράν.

Το Πεντάγωνο δηλώνει ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 15.000 στόχους σε όλο το Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι το Πεντάγωνο έχει αναπτύξει το αμφίβιο επιθετικό πλοίο USS Tripoli στην περιοχή μαζί με περίπου 2.500 Πεζοναύτες, καθώς οι μάχες συνεχίζονται.

