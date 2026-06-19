Σκηνές που κανείς δεν θέλει να βλέπει εκτυλίχθηκαν στο Μουντιάλ και στην αναμέτρηση του Καναδά με το Κατάρ, όταν ο Ισμαέλ Κονέ υπέστη έναν εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό στο 53', έπειτα από μαρκάρισμα του Ασίμ Μααντίμπο, με τον ποδοσφαιριστή των Αράβων να μην μπορεί να πιστέψει τι έκανε, άθελά του! Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανό κάταγμα στο πόδι του Καναδού μέσου, προκαλώντας σοκ σε παίκτες και φιλάθλους.

Kone was absolutely bossing that midfield, looking like a World Cup star in the making… then this. Absolute gut punch😭💔pic.twitter.com/i2NHQInrrU June 19, 2026



Ο διαιτητής, που αρχικά είχε δείξει κίτρινη κάρτα, άλλαξε την απόφασή του μετά τη χρήση VAR και απέβαλε τον Μααντίμπο. Το Κατάρ έμεινε έτσι με εννέα παίκτες, καθώς στο 33' είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη και ο Αλ Αμίν.

Η ένταση στο γήπεδο ήταν εμφανής. Ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων ξέσπασαν σε δάκρυα, ενώ οι Καναδοί σχημάτισαν ανθρώπινο τείχος γύρω από τον τραυματία συμπαίκτη τους, ώστε να λάβει ιατρική βοήθεια μακριά από κάμερες και αδιάκριτα βλέμματα. Ο Κονέ, παρά τον πόνο, κατάφερε να χαιρετήσει το κοινό καθώς μεταφερόταν με φορείο και οξυγόνο εκτός αγωνιστικού χώρου.

Canada's #8 Ismael Kone suffered a horrific leg fracture after a reckless challenge by Qatar's #23 Assim Madibo. pic.twitter.com/z9zr9D9tws — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 19, 2026

Η αναμέτρηση συνεχίστηκε μετά από μεγάλη καθυστέρηση, όμως οι εικόνες του τραυματισμού επισκίασαν κάθε αγωνιστική εξέλιξη. Ο Καναδάς πάντως βρήκε και τέταρτο γκολ στο 64' με τον Σαλίμπα, με τους παίκτες να σηκώνουν μια φανέλα του Κονέ αφιερώνοντας το τέρμα στον άτυχο συμπαίκτη τους.

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